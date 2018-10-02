Владимир Путин одобрил отставку губернатора Курганской области

Москва, , 17:39 — REGNUM Президент России Владимир Путин одобрил отставку Алексея Кокорина с поста губернатора Курганской области. Указ уже официально подписан, сообщает пресс-служба Кремля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Алексей Кокорин 2 октября «принял обдуманное решение о сложении с себя полномочий в связи с переходом на новое место работы». Такую информацию распространила пресс-служба главы региона.

Напомним, что информация о возможной отставке губернатора появилась в некоторых СМИ 30 сентября. Однако, как сообщало ранее ИА REGNUM, 1 октября региональные власти заверили, что Алексей Кокорин работает в Москве согласно графику и уходить не собирается.

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