Справится ли с Ярославлем Владимир Волков?

Антон Голицын, , 14:13 — REGNUM

О том, что на пост мэра Ярославля могут назначить Владимира Волкова, говорили давно. Все говорили, но мало кто верил. Слишком многое говорит «против» такого назначения, и слишком мало «за».

Пожалуй, главная проблема Волкова — он не ярославец. Чтобы хотя бы начать ориентироваться в городе (от края до края которого более 30 км), ему понадобиться не менее года активной работы — с разъездами по районам и дворам, с «погружением» в историю и суть каждой городской проблемы. Многие вопросы в Ярославле, да и в стране вообще, решаются в «ручном режиме». Как будет руководить мэр, не понимающий, что такое Резинотехника и Пятерка?

Другая скрытая проблема — вряд ли новый мэр сможет и захочет опираться на местные кадры. Об этом говорит его опыт работы в Переславле-Залесском, где на ключевые посты были назначены жители Москвы и Московской области. Это не способствует быстрому изучению городской проблематики и таит в себе опасность возможных попыток построения коррупционных схем, поскольку для большинства «гастарбайтеров во власти» официальные зарплаты в мэрии не являются предметом мечтаний.

Владимир Волков похож на Владимира Слепцова своей резкостью и повышенной требовательностью, об этом также говорят переславцы. Но в Ярославле очень не любят такой стиль работы. Если в маленьком Переславле чиновники могли и потерпеть (выбор стабильной работы невелик), то у ярославцев гораздо больше альтернатив, и мэрия в случае насаждения «московского стиля» может остаться просто без профессионалов среднего звена, что куда опаснее, чем, например, отсутствие высшего начальства.

Не в пользу Волкова говорят и результаты его работы в Переславле-Залесском. В России одним из главных критериев «эфективности» чиновника во власти являются результаты выборов. При Волкове Переславль пережил две местные избирательные кампании — в сентябре 2017 и 2018 годов. В 2017 году именно в Переславле губернатор Дмитрий Миронов показал худший в области результат. Случайность? Но год спустя картина повторилась, только с более плачевным для власти результатом. «Единая Россия» на выборах в облдуму проиграла в Переславле выборы и по спискам, и по одномандатному округу, а также потеряла большинство и в городской думе.

И дело не в какой-то особой оппозиционности перславцев. В марте город выдал средний по области результат голосования за Владимира Путина. Выходит, что на местных выборах переславцы голосовали не столько за оппозицию, сколько против действующей власти, в первую очередь власти городской. Подробно о причинах недовольства переславцев написала журналист Наталья Власова, поэтому повторять их здесь не будем.

Возможно, что именно итоги выборов стали решающими для принятия решения об отставке Владимира Слепцова. Дело в том, что после затеянной Владимиром Волковым реформы по объединению Переславля с Переславским районом городу предстоят выборы главы. И выбирать его должна та самая, уже не контролируемая «Единой Россией» городская дума. И с высокой степенью вероятности эта дума Владимира Волкова бы не избрала. Об этом отдельные представители оппозиции твердо заявляли в приватных разговорах, однозначно изъявляя желание отправить и.о. мэра назад в Люберцы.

В Ярославле таких проблем нет. Ярославский муниципалитет назначит мэром хоть черепаху из брагинских прудов, если, конечно, на то будет партийная необходимость. Но вот достоин ли Ярославль того, чтобы быть местом спасения от возможного политического остракизма не слишком эффективного чиновника?

Примечателен ещё один момент, характеризующий Волкова. В ходе ремонта дома культуры в Переславле был разрушен чугунный памятник Ленину — старейший в области, занесенный в реестр как объект культурного наследия регионального значения. Это вызвало скандал. Однако Волков пошел по пути игнорирования проблемы. Администрация заняла позицию, что памятник ничей, кто его разрушил — неизвестно. Более того, видимо, с подачи местных властей, ту же позицию занял и областной департамент охраны объектов ОКН, что иначе как позором назвать нельзя.

На секунду — центр Ярославля является Объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Можно ли назначать чиновника с таким отношением к памятникам истории и культуры мэром города-памятника? С учетом того, что здесь и без Волкова скандалы, связанные с историческим и культурным наследием, возникают не реже раза в месяц?

Переславские предприниматели советуют ярославцам ждать от Волкова новой волны «реформ». Но после двух лет давления на бизнес Владимира Слепцова, ярославские предприниматели вряд ли безропотно примут закручивание гаек новой рукой. Взявший кредиты на новые ларьки и красные маршрутки бизнес вряд ли потянет еще одну ношу — он или умрет, или эту ношу попытается сбросить.

Учитывая то, как складывались в Переславле у Волкова отношения с оппозицией и независимыми журналистами, в Ярославле нового градоначальника ожидают большие проблемы с политическими и общественными коммуникациями. Приструнить ярославских оппозиционных политиков и СМИ Владимиру Волкову будет не просто, почти невозможно.

При всём этом проблем в Ярославле гораздо больше переславских. Главная из них — острейший бюджетный дефицит и растущий городской долг. Пространства для маневра у самих городских властей не осталось. В городе почти нет ликвидного имущества, которое можно продать, нет и спроса на недвижимость. Половина доходов бюджета — дотации области.

Надо сказать, что у Владимира Волкова есть и как минимум один большой плюс — хорошее отношение Дмитрия Миронова. Вот только финансовые ресурсы ограничены и у губернатора. Совсем недавно, выступая перед депутатами Ярославской областной думы, он чётко дал понять, что «лишних денег в региональном бюджете нет», т. е. рассчитывать на дополнительную финансовую поддержку город вряд ли может.

Но даже если, благодаря отношениям Миронова Волкова, областной центр, образно говоря, вдруг станет любимым ребенком в бедной многодетной семье, сумеет ли этот ребенок распорядиться подарками главы семейства? История с затянувшимся ремонтом переславской «Ювенты», которая начала разваливаться уже через месяц, говорит о многом…

И здесь, кстати, кроется опасность уже для самого Дмитрия Миронова. Харизматичный Владимир Слепцов со своими блинными рекордами и понуждениями к купанию в проруби все-таки был для областной власти хорошим громоотводом. В случае с Владимиром Волковым эта «подушка безопасности» исчезает — весь неизбежный негатив горожан будет фокусироваться на губернатора.

Вообще вся эта история с «эвакуацией» Волкова из Переславля на место Слепцова выглядит большой ошибкой. Например, было бы гораздо логичнее назначить его на какой-либо пост в правительстве области, а мэром Ярославля поставить фигуру не политическую, а техническую. На эту должность вполне могли подойти действующие заместители мэра Михаил Кузнецов и Вячеслав Гаврилов. Оба много лет работают в структуре мэрии, оба возглавляли районные администрации. Имеют значительный опыт взаимодействия с региональными властями и хороший опыт сотрудничества с общественностью и СМИ. Кузнецов имеет преимущество как человек, лучше всех на сегодняшний день знающий городское хозяйство, у Гаврилова больший политический опыт. Пережили нескольких руководителей в мэрии, как профессиональные чиновники не связаны с какими-либо бизнес-группами. Оба в достаточной степени позитивно воспринимаются как ярославцами, так и депутатским корпусом. При этом они достаточно молоды, есть потенциал для роста.

Опасность назначения «варяга» еще и в том, что трудности взаимопонимания между властью и обществом в этом случае, скорее всего, будут только нарастать, а смысл понятия «местное самоуправление» окажется окончательно дезавуирован. Для Ярославля с его буйными политическими традициями это небезопасно.

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