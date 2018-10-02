Губернатор Липецкой области Олег Королев объявил о своем уходе

Липецк, , 14:11 — REGNUM Губернатор Липецкой области Олег Королев сегодня, 2 октября, объявил о своем уходе с занимаемой должности, соответствующее заявление опубликовано на ГТРК-Липецк.

«Я обратился к президенту страны Владимиру Путину с предложением перевести меня на другую работу, если он сочтет это возможным и необходимым. Надеюсь, Владимир Владимирович примет моё предложение», — заявил Королев.

Королев поблагодарил Путина и правительство РФ за постоянную помощь и поддержку Липецкой области, благодаря которым регион стремительно развивался, а также своих избирателей.

Ранее СМИ сообщали, что накануне Королев был вызван в Кремль, где встречался с первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко.