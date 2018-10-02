НАТО намерено принять Македонию в НАТО с одним условием

Брюссель, , 14:05 — REGNUM Утверждение соглашения с Грецией о смене названия страны станет для Македонии залогом того, что уже в следующем году она сможет стать членом Североатлантического альянса. Об этом заявил 2 октября в Брюсселе генсек НАТО Йенс Столтенберг.

В ходе пресс-конференции в преддверии заседания Совета министров обороны стран НАТО Столтенберг подчеркнул, что альянс будет рад приветствовать Македонию «в качестве 30-го члена военного блока» только если соглашение о смене названия страны будет утверждено на государственном уровне.

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Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября в МИД РФ подчеркнули, что США, ЕС и НАТО, которые приветствовали результаты референдума в Македонии, пытаются вопреки мнению народа ускоренно втянуть государство в военный блок.

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