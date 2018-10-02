Вторник, 2 Октября 2018 года
15:26:11 МСК

НАТО намерено принять Македонию в НАТО с одним условием

Политика

...если соглашение о смене названия страны будет утверждено на государственном уровне

Брюссель, 2 октября 2018, 14:05 — REGNUM  Утверждение соглашения с Грецией о смене названия страны станет для Македонии залогом того, что уже в следующем году она сможет стать членом Североатлантического альянса. Об этом заявил 2 октября в Брюсселе генсек НАТО Йенс Столтенберг.

В ходе пресс-конференции в преддверии заседания Совета министров обороны стран НАТО Столтенберг подчеркнул, что альянс будет рад приветствовать Македонию «в качестве 30-го члена военного блока» только если соглашение о смене названия страны будет утверждено на государственном уровне.

Читайте также: В Македонии подведены итоги голосования на референдуме

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября в МИД РФ подчеркнули, что США, ЕС и НАТО, которые приветствовали результаты референдума в Македонии, пытаются вопреки мнению народа ускоренно втянуть государство в военный блок.

Читайте также: МИД РФ прокомментировал итоги референдума в Македонии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Вступление Македонии в НАТО и Европейский союз
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить