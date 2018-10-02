Вторник, 2 Октября 2018 года
15:21:28 МСК

Премьер-министр Италии: Рим не откажется от евро как от своей валюты

Политика

Иные мнения имеют право на существование, но они не имеют ничего общего с политикой правительства

Рим, 2 октября 2018, 14:03 — REGNUM  Италия решительно намерена сохранить евро в качестве свой валюты, заявил 2 октября премьер-министр страны Джузеппе Конте, сообщает британское агентство Reuters.

С таким заявлением глава итальянского правительства выступил, после того как законодатель-евроскептик из правящей партии «Лига севера» указал на то, что Италии было бы лучше за пределами еврозоны.

«Евро — наша валюта, и мы не будем от нее отказываться», — подчеркнул Конте на своей странице в Facebook.

Он также отметил, что заявления об обратном должны рассматриваться в качестве «свободного и случайного мнения, которое не имеет ничего общего с политикой правительства».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Евросоюза
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить