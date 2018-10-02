Премьер-министр Италии: Рим не откажется от евро как от своей валюты

Рим, , 14:03 — REGNUM Италия решительно намерена сохранить евро в качестве свой валюты, заявил 2 октября премьер-министр страны Джузеппе Конте, сообщает британское агентство Reuters.

С таким заявлением глава итальянского правительства выступил, после того как законодатель-евроскептик из правящей партии «Лига севера» указал на то, что Италии было бы лучше за пределами еврозоны.

«Евро — наша валюта, и мы не будем от нее отказываться», — подчеркнул Конте на своей странице в Facebook.

Он также отметил, что заявления об обратном должны рассматриваться в качестве «свободного и случайного мнения, которое не имеет ничего общего с политикой правительства».