Губернатор Курганской области ушёл в отставку

Курган, , 14:02 — REGNUM Губернатор Курганской области Алексей Кокорин покинул свой пост. Решение об уходе он принял сегодня, 2 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в его пресс-службе.

«Алексей Кокорин сегодня, 2 октября, принял обдуманное решение о сложении с себя полномочий губернатора Курганской области в связи с переходом на новое место работы», — говорится в официальном сообщении.

Напомним, Кокорин был избран в сентябре 2014 года. Его полномочия заканчивались через год.

Ранее в СМИ появились слухи о том, что он покидает свой пост. 1 октября он вылетел в Москву.

В пресс-службе Кокорина тогда опровергали вероятность того, что он покинет свой пост.

Временный преемник Кокорина пока не назначен.