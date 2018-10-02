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Губернатор Курганской области ушёл в отставку

Политика

По собственному желанию

Губернатор Курганской области ушёл в отставку
Отставка

Курган, 2 октября 2018, 14:02 — REGNUM  Губернатор Курганской области Алексей Кокорин покинул свой пост. Решение об уходе он принял сегодня, 2 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в его пресс-службе.

«Алексей Кокорин сегодня, 2 октября, принял обдуманное решение о сложении с себя полномочий губернатора Курганской области в связи с переходом на новое место работы», — говорится в официальном сообщении.

Напомним, Кокорин был избран в сентябре 2014 года. Его полномочия заканчивались через год.

Ранее в СМИ появились слухи о том, что он покидает свой пост. 1 октября он вылетел в Москву.

В пресс-службе Кокорина тогда опровергали вероятность того, что он покинет свой пост.

Временный преемник Кокорина пока не назначен.

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