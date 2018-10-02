Южную Корею упрекнули за отсутствие собственной внешней политики

Москва, , 14:05 — REGNUM Российские компании, пострадавшие от санкций, должны получать компенсации из федерального бюджета, считает завкафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин. Об этом он заявил 2 октября в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя инцидент с задержанием сухогруза «Севастополь» в южнокорейском порту Пусан.

«Мы сами виноваты. Совет Безопасности, голосом России в том числе, принял всеобъемлющие санкции против КНДР, — обратил внимание Платошкин. — Мы-то чего туда влезли? Мы могли заветировать это? Могли! Санкции предусматривают полный запрет на поставку нефти в Северную Корею. Мы за это проголосовали. Теперь [министр иностранных дел РФ Сергей] Лавров говорит на генассамблее: «Вообще-то санкции надо снимать». Но извините — фарш невозможно провернуть назад! Совет Безопасности ООН теперь должен их [санкции] снять. А вот американцы как раз заветируют это! И плевать они на нас хотели. И второе: Южная Корея, как и Таиланд, как и многие другие страны, — это марионетки США. У них есть договор о правовой помощи. Американцы могут в дополнение к Совбезу ООН свои санкции объявить. И потребовать от Южной Кореи по договору их выполнить. Там стоит 30 тысяч американских солдат. У этой страны никакой внешней политики нет».

Кроме того, Платошкин подчеркнул, что всем российским компаниям, так или иначе попавшим под санкции, федеральный бюджет РФ должен выделить компенсации.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, сухогруз «Севастополь» был задержан в Южной Корее на минувшей неделе из-за подозрений в передаче нефти КНДР в обход санкций, односторонне введённых США.

Администрация порта Пусан заявила, что российское судно задержано на основании решения правительства Южной Кореи в связи с введением Вашингтоном ограничительных мер в отношении судоходной компании «Гудзон».

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