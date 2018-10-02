Крупная антитеррористическая операция прошла во Франции

Дюнкерк, Франция, , 14:08 — REGNUM Почти две сотни полицейских провели двенадцать обысков во французской коммуне Гранд-Синте, пригород Дюнкерка, в штаб-квартире ассоциации «Centre Zahra France» и их лидеров из-за подозрения в поддержке нескольких террористических организаций, сообщает Le Figaro.

Утром 2 октября район, где располагается штаб-квартира ассоциации, был полностью оцеплен. В результате операции трое человек были взяты под стражу, в том числе за незаконное хранение огнестрельного оружия.

Ассоциация «Centre Zahra France», в которую входят несколько групп, в том числе Антисионистская партия и Федерации шиитов Франции подозреваются французскими властями в легитимности джихада и пропаганде террористического движения. Активы ассоциации заморожены.

«Это видимо очень закрытое сообщество, мы действительно не знаем, что происходит там внутри, часто перед входом есть охрана», — заявил один из местных жителей.

Ассоциация «Centre Zahra France» — исламская организация, близкая к Ирану. Согласно сайту организации, она была основана в 2005 году и насчитывает более 8500 подписчиков в социальных сетях.