Южная Корея освободила задержанное за нарушение санций судно «Севастополь»

Сеул, , 13:57 — REGNUM Власти Южной Кореи освободили задержанное неделю назад в порту Пусан российское судно «Севастополь». Как уточнили в посольстве РФ в Сеуле, в настоящее время все запрет полностью снят.

«Все южнокорейские ведомства об этом проинформированы», — цитирует ТАСС слова представителя дипломатического ведомства.

«Севастополь» может беспрепятственно покинуть порт. Однако экипаж пока этого делать не намерен и планирует завершить ремонт.

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Сеул обещает урегулировать вопрос с судном «Севастополь» в течение суток

Как сообщало ИА REGNUM, многоцелевое грузовое судно «Севастополь», принадлежащее компании Gudzon Shipping, было задержано вечером 28 сентября в южнокорейском порту Пусан. На его борту находятся 12 членов экипажа, все — граждане России.

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Судно заподозрили в передаче нефти КНДР в обход санкций Соединённых Штатов. Администрация порта Пусан сообщила, что судно задержано на основании решения правительства Южной Кореи ввиду введения санкций США против компании «Гудзон». «Севастополь» не может выйти из порта без специального разрешения.

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