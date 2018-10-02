Чиновники покидают правительство Орловской области

Орел, , 13:51 — REGNUM Андрей Усиков, Геннадий Парахин и Виталий Утешев уволены с должностей заместителей председателя правительства Орловской области. Об этом стало известно 2 октября.

Как сообщил «Вечерний Орел» со ссылкой на администрацию региона, с Усиковым, Парахиным и Утешевым не продлили контракты.

Все трое теперь уже бывших чиновников, напоминает ИА REGNUM, пришли в правительство региона при прежнем губернаторе Вадиме Потомском. Утешев был назначен заместителем председателя правительства по безопасности в конце 2014 года. Парахин с 2015 года отвечал в правительстве за развитие промышленности региона. Андрей Усиков пришел в правительство позже всех — летом 2017 года, до этого он работал главой администрации Орла.

Отметим, что накануне стало известно, что губернатор Андрей Клычков утвердил новую структуру правительства региона. Как и было заявлено ранее, существенно сокращено число департаментов — в целях исключения дублирования полномочий и оптимизации расходов.

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