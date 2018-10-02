Под Кёльном планируется 20-тысячная демонстрация против вырубки леса

Кёльн, Германия, , 13:43 — REGNUM Более 20 тыс. участников ожидают организаторы протеста против вырубки леса Хамбахер Форст в районе немецкого города Кёльн, пишет газета Daily Sabah.

Организатор демонстрации Уве Хайкиш из экологической организации «Друзья природы» отмечает, что популярность инициативы огромна. Вероятно, это будет самая крупная акция для региона. Она запланирована на 6 октября.

Группа организаций, среди которых Greenpeace и BUND, пытаются оказать давление на энергетический концерн RWE, который планирует вырубить лес для открытой добычи бурого угля.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в течение недели при схожих обстоятельствах погибли два участника протестов в Хамбахер Форст — молодой журналист и женщина-активист. Оба упали с высоты.

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