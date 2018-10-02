Санкции Совбеза ООН против КНДР стали серьезно мешать бизнесменам из РФ

Москва, , 13:58 — REGNUM Обвинения в нарушении режима санкций, которые были обозначены как основание для задержания российского сухогруза «Севастополь» в южнокорейском порту Пусан, абсолютно не обоснованы, уверен собственник сухогруза «Севастополь» Геннадий Кононенко. Об этом он заявил 2 октября в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

«В прошлую пятницу южнокорейский агент сообщил нам, что получил уведомление от министерства транспорта Южной Кореи о задержании судна «Севастополь» в связи с экономическими санкциями, которые введены против нашей компании 22 августа этого [2018 года] Минфином США, — рассказал Кононенко. — В санкциях говорится, что танкер (не принадлежащий нашей компании) перегружал нефтепродукты на другой танкер, который впоследствии был обнаружен в Северной Корее. Но это опровергается не только нами, но и комитетом Совбеза ООН, который подготовил доклад, который подписали все стороны, но американская сторона его заблокировала. Официально нас о санкциях никто не уведомил».

Кроме того, собственник сухогруза подчеркнул, что уже в течении месяца его компания сталкивается с постоянными проблемами.

«Международные контрагенты разорвали контракты перевозок из-за опасения санкций, — пожаловался он. — Агенты, находящиеся в КНР и Японии, также перестали работать с нашей компанией. Некоторые российские компании перестали работать с нами, опасаясь вторичных санкций в отношении них».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM по словам российского консула в Пусане Романа Быкова, задержанное в южнокорейском порту Пусан российское судно «Севастополь» не нарушало санкций в отношении Пхеньяна и не заходило в порты Северной Кореи.

«Российская сторона продолжает работу по разрешению данной ситуации. Каких-то других новостей у меня для вас нет на данный момент», — сказал дипломат.

Также Быков подчеркнул, что судно «Севастополь» является сухогрузом и не могло доставлять нефть Северной Корее в обход санкционного режима.

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