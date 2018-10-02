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Мэр Владивостока попросился в отставку

Политика

В должности градоначальник не проработал и года

Мэр Владивостока попросился в отставку
Отставка чиновника

Владивосток, 2 октября 2018, 13:28 — REGNUM  Мэр города Владивостока Виталий Веркеенко намерен покинуть свой пост. Заявление об отставке градоначальник уже написал. Документ передан в городскую думу.

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Как уточнила пресс-секретарь мэра Юлия Шатина, Веркеенко просит освободить его от занимаемой должности с 11 октября. Дума на ближайшем заседании рассмотрит заявление главы города, и депутаты решат, следует ли принимать отставку мэра Владивостока.

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Что стало причиной такого решения мэра, не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, глава столицы Приморского края был избран депутатами в декабре 2017 года. Депутаты гордумы единогласно поддержали кандидатуру Виталия Веркеенко на должность мэра Владивостока.

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Отставки и назначения
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