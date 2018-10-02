Путин и Вучич пообщаются за рабочим завтраком

Москва, , 13:22 — REGNUM Сегодня, 2 октября, президент России Владимир Путин встречается в Москве с президентом Сербии Александром Вучичем. Как уточнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, лидеры двух стран пообщаются за рабочим завтраком.

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«Они будут общаться в достаточно узком составе, в том числе предусматривается общение с глазу на глаз», — сказал официальный представитель Кремля.

Напомним, ранее пресс-служба Кремля сообщила, что главы двух государств намерены обсудить региональные и международные проблемы, а также остановиться на ключевых моментах развития российско-сербских отношений.

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Как сообщало ИА REGNUM, в августе сербский президент Александр Вучич сообщал о планах дважды встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным в ближайшие месяцы. Так, Путина ждут в Белграде в ноябре, когда Сербия будет отмечать 100-летие победы в Первой мировой войне. По этому случаю запланированы торжества и военный парад. Ещё одна встреча должна состояться до поездки российского лидера в Сербию.

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