Эксперт рекомендует Киеву не настаивать на переносе переговоров из Минска

Киев, , 13:21 — REGNUM Экс-глава совета национальной обороны и безопасности, представитель Украины в подгруппе по безопасности трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта на Донбассе (ТКГ) Евгений Марчук призвал Киев не настаивать на переносе переговоров с Россией из Минска в другую столицу. Об этом Марчук написал на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, «в нашем случае» это не имеет абсолютно никакого значения, где будут проходить переговоры».

«За последние дни я был очень удивлен тем, что некоторые влиятельные политики и даже известные дипломаты на полном серьезе начали обсуждать тему возможного переноса переговорного процесса из Минска в какое-то другое место. Это должно, якобы, сразу же привести к прорыву в переговорах. Главы государств Нормандской четверки, уже почти два года не встречались, покинут все свои дела и немедленно помчатся в то новое место и сразу же обо всем договорятся и война закончится или хотя бы вовсе и надолго прекратятся обстрелы», — отметил Марчук.

Он считает, что Белоруссия не может голосовать на Генеральной ассамблее ООН за антироссийские резолюции.

«Странной выглядела и аргументация о том, что Беларусь не поддерживает Украине при голосовании в ООН и это, мол, также является серьезным аргументом, чтобы перенести переговоры из Минска в другое место», — написал Марчук.

Эксперт посоветовал украинцам ознакомиться с заголовки новостей раздела «Политика» телеканала Союзного государства «БелРос», «чтобы хоть немного понять, как и чем живет «Союзное государство России и Белоруссии».

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября в Минске пройдет очередное заседание трехсторонней контактной группы (Россия-Украина-ОБСЕ). Ожидается, что сегодня представитель Украины в ТКГ, второй президент Леонид Кучма завершит свою работу в ТКГ.

Напомним, в сентябре постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко и первый заместитель председателя Рады Ирина Геращенко заявили о необходимости перенести переговоры относительно Донбасса из Минска на другую площадку.

«Постпред Украины в ООН В. Ельченко заявил о необходимости переноса мирных переговоров из Минска на другую площадку. Я поддерживаю эту позицию, и давно за это выступаю. И уже неоднократно публично выражала несогласие и возмущение голосованиями Беларуси в ООН по всем вопросам, касающимся Украины, оккупированных Крыма и Донбасса», — отметила Геращенко.

По ее словам, ссылка на так называемый нейтральный статус Белоруссии «не выдерживает никакой критики», ведь нейтральные страны (как это показало и последнее голосование о включении в повестку дня 73 сессии Генассамблеи ООН вопроса об оккупации Крыма и Донбасса) хотя бы воздержались и проголосовали желтой кнопкой, а Белоруссии в очередной раз выступила одним фронтом с Россией.

«Беларусь в очередной раз выступила одним фронтом с РФ и вошла в позорную «13», которые проголосовали против, нажав красную кнопку. Это не нейтральная позиция. Это полное подыгрывание Москве. И такая позиция полностью противоречит статусу страны, которая является площадкой для мирных переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе», — добавила Геращенко.