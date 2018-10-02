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В Кремле прокомментировали расследование «дела Скрипалей»

Политика

Официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос, расследует ли СКР инцидент в Солсбери, посоветовал обратиться в само ведомство

В Кремле прокомментировали расследование «дела Скрипалей»
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Туманный Альбион

Москва, 2 октября 2018, 13:18 — REGNUM  За подробностями, связанными с расследованием по «делу Скрипалей», следует обращаться в Следственный комитет России. Об этом 2 октября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос, расследует ли СКР инцидент в Солсбери, посоветовал обратиться в само ведомство и подчеркнул, что главе российского государства «докладывают о чувствительных темах».

«В данном случае источником этой информации может быть только СКР», — подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что дело с «отравлением» в британском Солсбери экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери — грубая провокация.

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Отравление экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Британии
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