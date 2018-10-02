Сингапур окажет гуманитарную помощь Индонезии

Сингапур, , 13:16 — REGNUM Сингапур отправит гуманитарную помощь для жертв землетрясения и цунами в Палу, Центральный Сулавеси. Как сообщает Sindonews, необходимая помощь была отправлена двумя самолетами C-130.

Министерство иностранных дел Сингапура сообщило во вторник, 2 октября, что правительство предложило направить гуманитарный груз и персонал для оказания помощи Индонезии после землетрясения и цунами, которые потрясли Палу 28 сентября.

Вооруженные силы Сингапура отправят предметы первой необходимости, включая палатки, продовольствие и медикаменты. После этого воздушное судно продолжит оказывать Индонезии помощь в усилиях по борьбе со стихийными бедствиями, в частности в эвакуации гражданских лиц из разрушенных районов.

Силы гражданской обороны Сингапура предоставили двух своих офицеров для участия в 10-дневной миссии АСЕАН по реагированию на чрезвычайные ситуации с 29 сентября по 9 октября.

Правительство Сингапура также окажет финансовую поддержку в размере 100 тыс. долларов США в качестве первоначального взноса для программы по сбору средств, запущенной сингапурским Красным крестом.

Пресс-секретарь национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий в Индонезии Сутопо Пурво Нугрохо заявил, что предложения помощи поступили от 26 стран и двух международных организаций. Он также подчеркнул, что в настоящее время требуется помощь в эвакуации жителей, оборудования для очистки воды, палатки, генераторы и оборудования для полевых больниц.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 191 тыс. человек в Индонезии нуждаются в неотложной гуманитарной помощи.

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