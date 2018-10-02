Синдзо Абэ ждёт визита Путина и Трампа в Японию в 2019 году

Токио, , 13:09 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что рассчитывает на визит в страну в 2019 году лидеров России, СШа и Китая. Глава правительства ожидает, что Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин приедут на саммит G20, который состоится в конце июня в Осаке. Об этом Абэ заявил сегодня, 2 октября, на пресс-конференции в Токио.

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«Япония впервые проведет саммит и будет встречать у себя президента Трампа, президента Путина, председателя Си Цзиньпина и других лидеров», — сообщил японский премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, саммит «Большой двадцатки» G-20 в 2019 году пройдёт в японском городе Осака. Осаку выбрали из-за развитой инфраструктуры и числа отелей, способных разместить высокопоставленных гостей из других стран. До этого Япония ни разу не принимала у себя представителей 20 крупнейших экономик мира.

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Планируется, что саммит G-20 пройдёт 28 по 29 июня 2019 года.

Напомним, последний визит президента РФ Владимира Путина в Японию состоялся в 2016 году.

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