Польша: фильм «Клир» не смотрели, но осуждаем!

Станислав Стремидловский, , 13:41 — REGNUM

Фильм «Клир» Войцеха Смажовского, премьера которого состоялась в польских кинотеатрах 28 сентября, уже бьет все рекорды за последние 30 лет, сообщает Gazeta Wrocławska (Вроцлав). В первый же уик-энд его посмотрело 935 357 зрителей! Еще за несколько недель до премьеры «Клир» был назван «самым важным польским фильмом последних тридцати лет» и самой «горячей» премьерой осени, которая разделила поляков. Даже не посмотрев ленту, католики увидели в ней «нападение на Церковь». А вот что заявил руководитель Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох в интервью радиостанции Zet: «Как гитлеровцы, не любившие евреев, снимали бы о них исторические фильмы? О любой Церкви или расе можно снять отчуждающий, пропагандистский фильм». Правда, саму картину Солох еще не видел. Точно так же многие критики Церкви видят в этой художественной работе чуть ли не документальную ленту. Впрочем, вызванные ею многие нездоровые эмоции очень хорошо отражаются на популярности «Клира». Так как «бесплатная реклама» в СМИ, в том числе благодаря цензуре на государственном телеканале TVP, стоила бы в других обстоятельствах 20 миллионов злотых. Поляки в массовом порядке отправляются в кинотеатры. Интерес к фильму настолько велик, что в некоторых кинотеатрах отменили возможность бронирования мест. Как сообщает Польская ассоциация кинематографистов, «Клир» побил все рекорды в первый же уик-энд, оставив позади «Пятьдесят оттенков серого» (834 479 зрителей), «Звездные войны: пробуждение силы» (789 568), «Письма к М.» (775 817), «Питбулль. Опасные женщины» (767 519) и «Ботокс» (711 906).

Жители Щецина проявили большой интерес к фильму «Клир», который проливает свет на темы, что неудобны и трудны для Католической церкви в Польше, пишет Głos Szczeciński (Щецин). Горожане могут увидеть ленту в сети кинотеатров Pionier Cinema 1907. «Честно говоря, я не знаю, почему картина вызывает столько споров, — говорит Ежи Мишкевич, совладелец Pionier 1907. — Конечно, тема, как всегда это бывает со Смажовским, привлекательна и касается вопросов, которые давно являются табу. Что выйдет из всего этого, посмотрим. Смажовский — это режиссер, у которого всегда есть зрители. Независимо от того, к какой теме он прикасается, люди всегда приходят на него».

Nowiny (Жешув) опросили жителей Жешува, которые в пятницу, 28 сентября, побывали на премьере «Клира». Пан Войтек отмечает: «Интересный фильм, очень трогательный. Скорее всего, это не антиклерикальное кино. Показывает, что Костел хочет спрятаться и не желает, чтобы оно вышло на свет. Благодаря ему я могу составить мнение по некоторым вопросам, которые скрывают за стенами церковных стен». Пани Иоанна не может сдержать эмоции: «Отличный фильм, потрясающий. Очень сильный и правдивый. Это не нападает на веру и настоящих священников. Я впечатлена. Думаю, что все должны посмотреть эту ленту». Другое впечатление у пана Роберта: «Средний фильм». Накануне были заявления о том, что националисты планируют провести акции протеста перед кинотеатрами в Жешуве, которые намерены показать фильм Смажовского. Однако Марчин Ковальский из «Всепольской молодежи» в Жешуве отрицает: «Это может задействовать обратный эффект, потому что еще больше людей захочет посмотреть «Клир». Я не смотрел его, потому что лента представляет одностороннее видение. И мы не согласны с ней». Что касается Национально-радикального лагеря, то, как говорит его пресс-секретарь Михал Елонек, члены движения проводят акции в социальных сетях, рекламируя священников, о которых никто не говорит, но которые верно служат.

Активисты в городе Вадовице (Малопольское воеводство) выступили против показа «Клира», информирует Gazeta Krakowska (Краков). «Мэр Матеуш Клиновский известен своими странными взглядами, именно поэтому этот фильм будет показан в кинотеатре Centrum, который содержат на государственные деньги. Это шокирует», — такое письмо за подписью «Католик» пришло в редакцию издания. О намерении организовать пикет перед Centrum уже объявили «Клуб Gazeta Polska» в Вадовицах и клуб «Друзей Radio Maryja». В иных городах Малопольского воеводства об акциях протеста не слышно. Однако «Клир» отсутствует в репертуаре кинотеатров в городах Кенты и Андрыхув.

«Костел должен иметь дело с «Клиром», — заявил в интервью Echo Dnia (Кельце) психолог и сексолог Кшиштоф Корона. Он считает, что оценки фильма как «спорного» исходят из базового инстинкта каждого человека — страха смерти. Польское общество — это общество верующее, которое сегодня не знает, когда оно идет на исповедь, то к кому: представителю на земле Бога или сатаны. Психолог рекомендует посмотреть картину всем родителям, которые хотят защитить своего ребенка от педофилии. Нужно обучить ребенка знаниям, которые не могут дать священник или монахиня. Дети должны понимать, как реагировать на зло и боль, которые им причиняют, независимо от того, кто является виновником этого вреда. А священники могут быть особенно опасной группой — потому что они легко входят в детские умы, даже путем запугивания. Журналист издания замечает, что «образ, показанный Смажовским, оскорбляет Церковь и разделяет людей». Дело в том, отвечает Корона, что мы имеем дело с повествованием, описывающим священников, которые «больны» педофилией и алкоголизмом. Костел должен с этим справиться.

Блогера и отца-иезуита Гжегожа Крамера раздражает, когда в священниках пытаются увидеть суперменов. Об этом он сказал Nowa Trybuna Opolska (Ополе) в ходе обсуждения фильма «Клир». По его словам, «мы живем в стерильном мире, следствием этого является тот факт, что люди мало знают о нас и пребывают в зоне догадок». Когда священников принимают за суперменов — это раздражает, хотя иногда «мы сами создаем такое впечатление». И это смешно, ведь «священники тоже страдают от депрессии и могут быть зависимы от алкоголя и азартных игр». Отец Гжегож не уклоняется от комментирования сложных вопросов в своем блоге. Его записи часто настолько вызывающие, что его называют «либеральным иезуитом» или даже «скандальным иезуитом». Но «все зависит от того, как мы понимаем скандал». Как отмечает Крамер, конечно, что-то в его поведении или словах представляет соблазн. Но скандальным это является в библейском смысле — камнем, о который кто-то спотыкается. «Моя цель состоит не в том, чтобы вы ушибли ноги, а чтобы остановились и начать думать, — говорит иезуит. — Я думаю, нужно говорить о том, как вы проживаете свой каждый день». Говоря о том, что «Клир» еще до премьеры разделил общество, отец Гжегож указывает на грехи, которые терзают духовенство. Он отмечает, что «обычно картина, если не является документальной, преувеличивает реальность». Известная сатирическая и антиклерикальная поэма «Монахомахия» графа Игнатия Красицкого уже триста лет будоражит умы, хотя повествует о том же, что и «Клир». Тут нет ничего нового, замечает Крамер, хотя «мы ведем себя так, как будто столкнулись с открытием столетия».

Молодой мужчина совершил акт вандализма в отношении храма, передает Dziennik Wschodni (Люблин). Инцидент произошел в пятницу, 28 сентября. Как стало известно, он облил бензином дверь одной из церквей в Ополе-Любельском, а затем поджёг ее. Приход оценил ущерб в размере 600 злотых. Преступление было зафиксировано камерой наблюдения. Полиция установила, кем является поджигатель, это 31-летний житель Ополе-Любельске. Мужчина не мог объяснить сотрудникам правоохранительных органов причину своего поведения. Согласно уголовному кодексу, ему грозит тюремное заключение сроком до 5 лет.

Архиепископа Гжегожа Рыся, митрополита Лодзинской архиепископии, снова атаковали антисемиты, рассказывает Dziennik Łódzki (Лодзь). Поводом послужили дебаты с иерусалимским раввином Боазом Пашем (одно время бывшим главным раввином Кракова). Рысь и Паш встретились в Люблинской базилике отцов-доминиканцев. Они обсудили восприятие времени в иудаизме и христианстве. Однако идея организовать мероприятие не понравилась Gazeta Warszawska.com. Это портал, известный своим антисемитизмом, отслеживающий евреев и всемирные еврейские заговоры. «Гжегож Рысь — это еврейский деморализатор польской молодежи», — писал перед дебатами анонимный автор статьи на сайте. Он призвал архиепископа снять крест, а также взывал к читателям: «Возьмите огонь, сожгите этих двух грабителей». Gazeta Warszawska.com неоднократно публиковал контент, который считается оскорбительным. Многие путают его с газетой правой ориентации с аналогичным названием, которая заявляет, что не имеет никакого отношения к порталу. Между тем Gazeta Warszawska.com пошла еще дальше и заявила, что «рабби Боаз должен умереть». Тем временем в защиту архиепископа Рыся выступил польский епископат. Его представитель, отец Павел Рытель-Андрианик назвал атаки на митрополита Лодзи «отвратительными». Отец Павел напомнил, что Рысь ведет межрелигиозный диалог, вдохновленный в том числе Вторым Ватиканским собором и папами Римскими, включая святого Иоанна Павла II. Ненависть к архиепископу и раввину является грехом против заповеди любви к Богу и ближнему. Впрочем, статья на портале — это не единственный инцидент. Всего две недели назад возмущение некоторых верующих вызвали заявления митрополита во время поминовения 74-й годовщины ликвидации лодзинского гетто. Рысь тогда подчеркнул, что творцы Холокоста выросли в христианской традиции. Публицист Рафал Земкевич на страницах портала Telewizja Republika назвал слова архиепископа «вредными глупостями» и посчитал их «проявлением чрезмерных извинений христианами перед евреями».

Партия «Вместе» (Razem) обещает отменить преподавание религии в школах, если, конечно, выиграет выборы, сообщает Gazeta Współczesna (Белосток). Кандидат в депутаты в местный сейм от партии Катажина Росиньская заявляет, что за катехизацию должна платить Церковь, а не налогоплательщики. Взамен уроков религии «Вместе» предлагает бесплатное горячее питание для школьников, поскольку сегодня в классах «есть дети, которые не могут сосредоточиться на предмете, потому что они просто голодны. С этим пора покончить, на дворе 2018 год, а Польша — не бедная страна».