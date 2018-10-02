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Турция усилит наблюдательные посты в Идлибе – Эрдоган

Политика

Анкара также будет совместно с Москвой бороться с радикалами

Турция усилит наблюдательные посты в Идлибе – Эрдоган
Иван Шилов © ИА REGNUM
Реджеп Эрдоган

Анкара, 2 октября 2018, 12:56 — REGNUM  Турция пойдет на усиление своих наблюдательных постов на северо-западе Сирии, а также будет в сотрудничестве с Россией бороться с радикальными группировками, заявил 2 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает британское агентство Reuters.

С таким заявление турецкий лидер выступил в парламенте страны перед членами правящей партии «Справедливости и развития». Он подчеркнул также, что в октябре или ноябре Анкара проведет саммит с Россией, Францией и Германией для обсуждения ситуации в Сирии.

Эрдоган также указал на то, что Турция продолжить поиск такого решения с сирийским народом, а не с поддерживаемым Россией сирийским правительством.

Напомним, ранее поддерживаемая Анкарой группировка сирийских мятежников заявила о своем несогласии с присутствием России в буферных зонах, предусмотренных соглашением между Россией и Турцией.

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Война в Сирии
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