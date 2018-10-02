МИД Греции: Развал Македонии — худший сценарий для Скопье и Афин

Афины , , 12:56 — REGNUM Возможный развал Македонии является худшим сценарием и для Скопье, и для Афин. Сотрудничество Греции и Македонии необходимо для стабильности в регионе, заявил министр иностранных дел Греции Никос Котзиас в интервью телеканалу ERT.

«Бывшая югославская Республика Македония без стабильности и согласованности может разрушиться, и это будет худшим сценарием не только для самой страны, но и для нас», — сказал Котзиас.

По его словам, сотрудничество Греции и Македонии — лучший вариант для будущего Балкан, так как оно служит осью стабильности в регионе.

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Котзиас считает итоги референдума о переименовании Македонии положительными и утверждает, что в действительности явка превысила 50%. В Македонии 1,1 — 1,2 млн избирателей, а не 1,8 млн, как следует из списков. За 20 лет 200 тыс. жителей умерло, еще 350−400 тыс. покинули страну, однако списки не корректировались, отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября в Македонии состоялся референдум по вопросу о переименовании страны в Северную Македонию, что является условием возможного вступления в ЕС и НАТО. Более 90% избирателей поддержали соглашение с Грецией о переименовании, однако явка была недостаточной для признания плебисцита состоявшимся.

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