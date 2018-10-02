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Скрипаль поддержал воссоединение Крыма с Россией

Политика

О позиции бывшего полковника ГРУ в своей книге рассказал британский журналист Марк Урбан

Скрипаль поддержал воссоединение Крыма с Россией
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Химическое оружие

Лондон, 2 октября 2018, 12:46 — REGNUM  Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осуждённый в России за шпионаж в пользу Лондона, а в марте 2018 года отравленный в британском Солсбери, симпатизирует Кремлю и пренебрежительно отзывается об Украине. Об этом в своей книге The Skripal Files, которая будет опубликована на текущей неделе, рассказал британский журналист Марк Урбан.

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В издании Скрипаль представлен как «беззастенчивый русский националист», пишет The Guardian. Также сообщается, что Скрипаль смотрел в Великобритании российский Первый канал, поддерживал присоединение Крыма к России в 2014 году. Он отказался верить в то, что российские войска тайно вошли на территорию восточной Украины. По его словам, если бы это действительно произошло, то «они бы быстро достигли столицы — Киева».

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Что касается Украины и народа страны, то о них Скрипаль отзывался пренебрежительно.

Добавим, что книга основана на материалах встреч и бесед британского репортёра с Сергеем Скрипалём, которые имели место летом 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в тяжёлом состоянии в больницу Солсбери 4 марта. Официальный Лондон заявил о причастности к инциденту Москвы, не предоставив никаких доказательств. Сам Скрипаль, который 28 сентября был выписан из больницы, отказывается верить в «российский след» в этой истории.

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Отравление экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Британии
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