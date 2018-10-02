Внуки Франко требуют военных почестей при перезахоронении останков их деда

Мадрид, , 12:50 — REGNUM Внуки испанского диктатора Франсиско Франко требуют оказания военных почестей при перезахоронении останков их деда, пишет газета El País 2 октября.

Семья Франко ссылается на постановление от 2010 года, которое определяет положение оказания военных почестей: полное проигрывание государственного гимна, оружейный салют и пушечный залп. Правительство обещало перезахоронить Франко «с уважением и достоинством», но не предполагало военные почести. Кроме того, власти Испании настроены скептично к новому месту упокоения, выбранному потомками каудильо — это кафедральный собор Альмудена в центре Мадрида. Власти опасаются, что собор станет новым центром паломничества франкистов.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября парламент Испании принял декрет об эксгумации останков Франсиско Франко из могилы на территории мемориала Долина Павших. Осуществить захоронение планируется до конца года.

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