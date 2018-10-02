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В результате удара авиации США в Сомали уничтожены девять боевиков

Политика

По имеющимся данным, жертв среди мирных жителей нет

Вашингтон, 2 октября 2018, 12:29 — REGNUM  Вооруженные силы США нанесли воздушный удар по боевикам исламистской группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на юге Сомали, в результате чего было ликвидировано девять радикалов, сообщает британское агентство Reuters.

С таким заявлением выступил в Африканском командовании вооружённых сил США. По данным военных, удар был нанесен 1 октября приблизительно в 40 км от города Кисмайо.

«По имеющимся на настоящий момент данным, в результате этого удара не было убито или ранено ни одного мирного жителя», — подчеркнули американские военные.

Напомним, ранее боевики этой организации совершили нападение на конвой итальянских инструкторов в столице страны Могадишо.

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Гражданская война в Сомали
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