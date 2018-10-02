СМИ: Япония бросает вызов Китаю в регионе

Цитата из х/ф «Нашла коса на камень». Реж. Аня Крайс. 2017. Россия

Токио, , 12:29 — REGNUM Самый большой военный корабль в Японии, авианосец «Кага» отправился в порт Коломбо, Шри-Ланка, сообщает Sindonews.

Издание отмечает, что это серьезное заявление Токио в ходе дипломатической войны против Китая, с целью усилить свое влияние вдоль торговых морских путей в регионе.

Япония уже давно предоставляет помощь и кредиты Шри-Ланке, которые помогли превратить Коломбо в крупный порт на глобальном торговом пути, соединяющем Европу и Ближний Восток с Азией.

Китайский военно-морской флот расширил судоходство за пределами западной части Тихого и Индийского океанов. Японская военная дипломатия также увеличилась в эпоху правления премьер-министра Синдзо Абэ.

«Японское правительство поощряет свободу, открытость и мобилизацию Индо-Тихоокеанского региона», — заявил японский адмирал Тацуя Фукуда.

Издание подчеркивает, что подобный жест подтвердил Шри-Ланке решимость Японии и ее способность мобилизовать военные активы в регионе, где влияние Китая усиливается.

«Шри-Ланка занимает центральное место в Индийском океане и привержена свободе и открытости в регионе, приветствуя морские суда из всех стран-партнеров», — заявил официальный представитель МИД Шри-Ланки Махишини Колон.

Напомним, японский авианосец «Кага» провел с британским фрегатом совместные боевые учения в Южно-Китайском море в конце сентября 2018 года.