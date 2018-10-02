Сторонники независимости Каталонии попытались взять штурмом парламент

Мадрид, , 12:18 — REGNUM Сторонники Платформы 1 октября (в которую входит несколько организаций, в том числе Комитет защиты республики) стремились инициировать повторный референдум о независимости, но вместо этого их акции увенчались жестким противостоянием более сотни людей с полицией Каталонии у дверей Парламента. Итог — провокации, стычки и раненые среди протестующих, полицейских и журналистов.

Прямому столкновению предшествовали оскорбительные высказывания в адрес президента Каталонии и главы местного Парламента. Большинство собравшихся громко освистывали и того, и другого. «Где республика?», «Политики, будьте достойны своего народа — меньше слов и больше неподчинения» — вот два лозунга, которые лучше всего передают настроение участников демонстрации, призывавших власти к восстанию против Мадрида. Повсюду раздавались выкрики: «Бунт или отставка!», «Торра — в отставку!» Прозвучало и требование немедленно отстранить от должности советника по внутренним делам Микеля Буха. Под конец все утонуло в криках «Уходи, уходи!», адресованных главе региона.

Наиболее разгоряченная часть протестующих стала напирать на заграждения с призывом: «Займем Парламент!» После нескольких стычек полиция начала отступать, а затем была вынуждена укрыться за закрытыми дверями здания. Демонстранты оказались перед входом в Парламент. Часть из них намеревалась пойти на штурм дверей, теперь усеянных наклейками «Создающаяся республика». 20 минут спустя силы полиции вновь выступили против толпы, применив пену. Вскоре завыли сирены и послышался шум вертолета. Протестующих удалось разогнать, однако в целом произошедшее рассматривается как крупный провал полиции.

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Вечерние беспорядки затронули и Жирону: там 3 тысячи протестующих пытались прорваться в представительство Женералитета. Полицейских, заблокировавших вход в здание, забрасывали краской, а позднее группа манифестантов, прорвав оцепление, швырнула в них яйцами и банками с напитками.

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До этого Каталонию весь день сотрясали протесты: сторонники независимости перекрывали железнодорожные пути и автострады, а студенты Барселоны прошли маршем по центру города, выкрикивая: «1 октября, не забудем, не простим!» Эти слова также появились на асфальте перед Главным полицейским управлением, фасад которого забросали яйцами. Затем множество протестующих собралось на площади Сан Жауме, чтобы потребовать ответа от властей. Массовые акции прошли и в других городах.

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