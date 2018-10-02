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В Службе внешней разведки прокомментировали «дело Скрипалей»

Политика

Если бы даже перед какой-либо из спецслужб и стояла задача ликвидировать бывшего шпиона, то произошедшее свидетельствовало бы о непрофессионализме исполнителей

Москва, 2 октября 2018, 12:14 — REGNUM  Дело с отравлением в британском Солсбери экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери — грубая провокация. Об этом заявил журналистам директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

По его словам, если бы даже перед какой-либо из спецслужб и стояла задача ликвидировать бывшего шпиона, то произошедшее свидетельствовало бы о непрофессионализме исполнителей.

«Я могу еще раз подтвердить, что это была грубо сколоченная и сшитая провокация», — подчеркнул руководитель СВР на презентации двухтомника «История Крыма».

Как сообщало ИА REGNUM, экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, осуждённый в России за шпионаж в пользу Лондона, усомнился в причастности России к его отравлению в Солсбери в марте 2018 года. Об этом говорится в книге журналиста BBC Марка Урбана «Дело Скрипаля».

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Отравление экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Британии
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