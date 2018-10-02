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Эр-Рияд выделил Йемену $200 млн на поддержание экономики

Политика

«Пожертвование» поспособствует стабилизации экономики и усилению валюты

Эр-Рияд, 2 октября 2018, 12:13 — REGNUM  Власти Саудовской Аравии выделили Центральному банку Йемена $200 млн для поддержания стоимости валюты разоренного войной государства, сообщает американское агентство Associated Press.

По данным местных СМИ, это «пожертвование» поможет стабилизации экономики Йемена и даст толчок валюте страны.

Напомним, с марта 2015 года Эр-Рияд возглавляет коалицию по борьбе с хуситами — повстанцами, свергнувшими президента страны Мансура Хади. Кампания нанесения авиаударов по позициям хуситов уже привела к гибели более 10 тыс. человек, а также началу голода и эпидемии холеры в стране.

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