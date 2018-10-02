В парламенте Армении почтили память Шарля Азнавура

Ереван, , 12:09 — REGNUM Очередное заседание Национального собрания Армении началось с минуты молчания. Так парламентарии почтили память шансонье Шарля Азнавура, сообщает 2 октября корреспондент ИА REGNUM.

Минуту молчания предложил председатель парламента Ара Баблоян. Он вспомнил, как в 1988 году после разрушительного землетрясения поэт-песенник помогал пострадавшим, общался с детьми.

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Азнавур был простым, добрым и честным человеком, готовым помогать не только армянскому народу, но и всем людям на земле. Он был преданным сыном Армении, отметил Баблоян.

Как сообщало ИА REGNUM, Шарль Азнавур, известный французский певец армянского происхождения, скончался 1 октября в возрасте 94 лет. Артист выступил соавтором около 1300 песен, сыграл в 60 фильмах и продал более 200 млн дисков.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что день похорон Азнавура будет объявлен в Армении днем траура.

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