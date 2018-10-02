Вторник, 2 Октября 2018 года
13:45:33 МСК

Порошенко ратифицировал соглашение с Польшей в сфере обороны

Политика

«Реализация документа создает предпосылки для развития украинско-польского сотрудничества в сфере обороны»

Порошенко ратифицировал соглашение с Польшей в сфере обороны
Иван Шилов © ИА REGNUM
Петр Порошенко

Киев, 2 октября 2018, 12:03 — REGNUM  Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о ратификации генерального соглашения о сотрудничестве с Польшей в области обороны, сообщается 2 октября на сайте украинского президента.

«Реализация документа создает предпосылки для развития украинско-польского сотрудничества в сфере обороны», — говорится в сообщении.

Отмечается, что соглашение предусматривает взаимодействие двух стран в вопросах обмена информацией, демонстрации вооружения и военного оборудования, совместных военных научных программ, а также военных культурных мероприятий и соревнований.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября Верховная рада ратифицировала украинско-польское соглашение о сотрудничестве в сфере обороны. Помимо этого, Украина подписала соглашение о сотрудничестве с Румынией в сфере военных перевозок. Документ регламентирует перевозки по воздуху, железной и автомобильной дороге.

Читайте ранее в этом сюжете: Украина подписала военные соглашения с Польшей и Румынией

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Украина и Польша
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить