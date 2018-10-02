Порошенко ратифицировал соглашение с Польшей в сфере обороны

Киев, , 12:03 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о ратификации генерального соглашения о сотрудничестве с Польшей в области обороны, сообщается 2 октября на сайте украинского президента.

«Реализация документа создает предпосылки для развития украинско-польского сотрудничества в сфере обороны», — говорится в сообщении.

Отмечается, что соглашение предусматривает взаимодействие двух стран в вопросах обмена информацией, демонстрации вооружения и военного оборудования, совместных военных научных программ, а также военных культурных мероприятий и соревнований.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября Верховная рада ратифицировала украинско-польское соглашение о сотрудничестве в сфере обороны. Помимо этого, Украина подписала соглашение о сотрудничестве с Румынией в сфере военных перевозок. Документ регламентирует перевозки по воздуху, железной и автомобильной дороге.

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