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Мэй прокомментировала сравнение Евросоюза с СССР

Политика

Джереми Хант ранее предупредил, что если ЕС превратится в «аналог СССР», то желание стран покинуть его возрастет

Мэй прокомментировала сравнение Евросоюза с СССР
Иван Шилов © ИА REGNUM
Тереза Мэй

Лондон, 2 октября 2018, 11:55 — REGNUM  Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в интервью радио BBC не согласилась со словами главы МИД Соединенного Королевства Джереми Ханта, сравнившего ранее Евросоюз с Советским Союзом.

По ее словам, ЕС и СССР — разные державы, поскольку те государства, что раньше были частью Советского Союза, а теперь входят в состав Евросоюза, «теперь являются демократическими».

Напомним, 30 сентября Джереми Хант предупредил ЕС о том, что если союз превратится в «аналог СССР», то желание стран покинуть его возрастет.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что намерен покончить с «сетью агентов ГРУ» в стране. Также глава британского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что «Россия заплатит дорогую цену», если Москва будет стараться запугать Соединенное Королевство.

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