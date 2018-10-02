На юг России в рамках учений переброшены 20 боевых самолетов

Ростов-на-Дону, , 11:39 — REGNUM Для участия в масштабных командно-штабных учениях (КШУ) в южных регионах России переброшены около 20 истребителей, штурмовиков и бомбардировщиков. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

В военном ведомстве отметили, что истребители Су-30М2, Су-27СМ3, бомбардировщики Су-34 и штурмовики Су-25 из Крыма, Волгоградской и Ростовской областей, Краснодарского и Ставропольского краев переброшены на территорию Дагестана, Северной и Южной Осетии и Кабардино-Балкарии.

Также сообщается, что общее руководство маневрами возложено на командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября на учебно-тренировочном комплексе Восточного военного округа «Бурдуны» в Кяхтинском районе Бурятии 30 сентября стартовали совместные российско-монгольские военные учения «Селенга-2018».

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