«Град Свияжск» и «Великий Устюг» взяли курс на Чёрное море

Москва, , 11:35 — REGNUM Два малых ракетных корабля Каспийской флотилии ВМФ России возвращаются в Чёрное море от берегов Сирии. Об этом 2 октября сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан Алексей Рулёв.

Корабли «Град Свияжск» и «Великий Устюг» выполнили задачи в Средиземном море в составе постоянной группировки ВМФ. В настоящее время они проходят проливы Дарданеллы и Босфор, совершая плановый переход в Чёрное море.

Рулёв отметил, что оба корабля участвовали в межфлотском учении, проходившем в Средиземном море с 1 по 8 сентября. Корабли Каспийской флотилии вошли в Средиземное море в июне.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа у побережья Сирии сосредоточилась группировка из десяти кораблей и двух подлодок ВМФ России. Группировка стала самой крупной за период конфликта в Сирии.

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