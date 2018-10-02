В Казахстане стартовала всеобщая проверка вооруженных сил

Астана, , 11:25 — REGNUM Во всех воинских частях и соединениях видов, родов войск и региональных командований вооруженных сил Казахстана началась итоговая проверка, сообщили 2 октября в пресс-службе Казахстана.

Специальные комплексные комиссии проверят выучку личного состава, уровень боевой подготовки подразделений, а также слаженность управления в ходе отработки учебно-боевых задач.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 октября в Казахстане стартовали тактико-специальные учения разведывательных подразделений вооруженных сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Поиск-2018».

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