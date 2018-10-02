В Южной Корее насчитали у КНДР до 60 ядерных боеголовок

Сеул, , 11:21 — REGNUM Ядерный потенциал КНДР насчитывает до 60 боеголовок. Об этом заявил на закрытом докладе в южнокорейском парламенте министр объединения Чо Мён Гён, передает 2 октября телеканал YTN.

Пхеньян располагает по меньшей мере 20 ядерными боеголовками, уточнил министр, ссылаясь на данные Национального разведывательного управления.

Чо Мён Гён подчеркнул, что наличие у северного соседа ядерного оружия неприемлемо для Сеула. Власти Республики Корея приложат все возможные усилия для денуклеаризации Корейского полуострова, заверил он.

Как сообщало ИА REGNUM, госсекретарь США Майк Помпео, выступая в Совете Безопасности ООН, призвал членов совета не снижать «энергичное давление» на КНДР. Нужна «полная, окончательная, подтвержденная денуклеаризация», подчеркнул он.

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