Вторник, 2 Октября 2018 года
11:54:55 МСК

В Южной Корее насчитали у КНДР до 60 ядерных боеголовок

Политика

Сеул не приемлет наличие у северного соседа ядерного оружия

Сеул, 2 октября 2018, 11:21 — REGNUM  Ядерный потенциал КНДР насчитывает до 60 боеголовок. Об этом заявил на закрытом докладе в южнокорейском парламенте министр объединения Чо Мён Гён, передает 2 октября телеканал YTN.

Пхеньян располагает по меньшей мере 20 ядерными боеголовками, уточнил министр, ссылаясь на данные Национального разведывательного управления.

Чо Мён Гён подчеркнул, что наличие у северного соседа ядерного оружия неприемлемо для Сеула. Власти Республики Корея приложат все возможные усилия для денуклеаризации Корейского полуострова, заверил он.

Как сообщало ИА REGNUM, госсекретарь США Майк Помпео, выступая в Совете Безопасности ООН, призвал членов совета не снижать «энергичное давление» на КНДР. Нужна «полная, окончательная, подтвержденная денуклеаризация», подчеркнул он.

Читайте также: Казахстан предложил создать дорожную карту для денуклеаризации КНДР

Читайте ранее в этом сюжете: Помпео призвал Совбез ООН к «энергичному давлению» на КНДР

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ядерная программа Северной Кореи
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить