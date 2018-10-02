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Судно «Севастополь» не нарушало санкций против КНДР — консул РФ в Пусане

Политика

Судно является сухогрузом и не могло доставлять нефть Северной Корее в обход санкционного режима

Москва, 2 октября 2018, 10:53 — REGNUM  Задержанное в южнокорейском порту Пусан российское судно «Севастополь» не нарушало санкций в отношении Пхеньяна и не заходило в порты Северной Кореи. Об этом сообщил российский консул в Пусане Роман Быков.

«Российская сторона продолжает работу по разрешению данной ситуации. Каких-то других новостей у меня для вас нет на данный момент», — цитирует слова дипломата телеканал «Россия 24».

Также Быков подчеркнул, что судно «Севастополь» является сухогрузом и не могло доставлять нефть Северной Корее в обход санкционного режима.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Южной Кореи в России У Юн Гын заявил, что южнокорейские власти решить вопрос с задержанным в порту Пусан российским судном «Севастополь» обещают до вторника, 2 октября.

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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