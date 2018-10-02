Узбекистан и Киргизия описали оставшиеся несогласованные участки госграницы

Ташкент, , 10:52 — REGNUM Переговоры рабочих групп правительственных делегаций Узбекистана и Киргизии по вопросам делимитации и демаркации узбекско-киргизской госграницы состоялись 24−30 сентября в киргизской Кызыл-Кия, сообщает 2 октября МИД Узбекистана.

«В рамках встречи сторонами были рассмотрены итоги полевых обследований, а также продолжено описание оставшихся участков совместной границы», говорится в сообщении.

МИД сообщает, что по результатам переговоров был подписан протокол, а встреча «прошла в традиционном духе дружбы, добрососедства и конструктивного диалога».

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля Узбекистан и Киргизия определили прохождение линии границы по двум участкам, в том числе в городе Гава и по реке Гавасай.

Позднее, в сентябре государственная граница Киргизии и Узбекистана была согласована переговорными группами еще на 10%.

Прорыв в киргизско-узбекских отношениях был достигнут в 2016 году, тогда стороны подписали промежуточный договор о госгранице, согласно которому впервые в истории двух стран описано около 85% линии госграницы. До этого, нерешенные споры приводили к частым приграничным конфликтам, в том числе, с применением огнестрельного оружия.