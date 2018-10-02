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Самый кровавый эпизод войны в Сирии: удастся ли его избежать?

Политика

Забытый Идлиб

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Самый кровавый эпизод войны в Сирии: удастся ли его избежать?
Иван Шилов © ИА REGNUM
Сирия

Эдуард Лимонов, 2 октября 2018, 10:46 — REGNUM  

Идлиб выпал из новостей.

Так устроена мировая информационная система. Какие-то темы принимают гипертрофированно огромные размеры, этакими облаками в штанах висят над головами человечества, другие между тем, чрезвычайно важные для человечества, внезапно съёживаются и оказываются за горизонтом внимания.

Небольшой городок Солсбери, фантазмами Терезы Мэй и фантазмами Скотланд-Ярда (вспомним как его, этот Скотланд Ярд, недолюбливали автор Шерлок Шолмса и сам Шерлок Холмс), не по заслугам раздулся в пуп земли, в то время как страшные и небезопасные для человечества места на нашей планете как-то легкомысленно подзабыты.

Вот что происходит в провинции Идлиб?

Вы давно об этой территории слышали?

Мы знаем, что она, как мешок пылесоса, под завязку набита арабскими и международными террористами. Мы знаем, что коренное население этой провинции — это тюрки.

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Террористы на улицах Идлиба
Террористы на улицах Идлиба

Знаем, что из Алеппо, из Ракки и Мосула туда поспешно завозили самых, что называется, страшных джихадистов. Стремясь решить немедленные проблемы освобождения только что названных мною городов, старались самых hard-коровых, самых-самых шахидов с семьями, с их перинами, коврами и оружием загрузить в Идлиб, побыстрее умчать с территорий освобождаемых городов. Но вот пришло время очистить Идлиб.

Знаем несколько высказываний российских и сирийских общественных деятелей по поводу Идлиба.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина: «В Идлибе сформировано очередное гнездо терроризма. Безусловно, это ведёт к общей дестабилизации обстановки».

Министр обороны РФ Шойгу: «Идут тяжёлые, вязкие, сложные переговоры на всех уровнях с теми, кого раньше называли умеренной оппозицией, а сейчас —боевиками и их лидерами».

Министр иностранных дел САР Валид Муаллем: «Международное сообщество должно признать, что провинция Идлиб является сирийской территорией и сирийское государство обязано полностью вернуть свои территории. И никто не имеет права этому помешать (…) В настоящий момент приоритетной задачей является освобождение Идлиба или путём примирений, чему мы отдаём предпочтение, или военным путём».

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Провинция Идлиб на карте Сирии
TUBS
Провинция Идлиб на карте Сирии

Правительственные войска просто не могут, российские силы просто не могут оставить этот гадюшник, забитый вооружёнными радикалами, оставить существовать в двух шагах от российских баз, военно-воздушной и военно-морской.

Давайте вспомним, что там у нас в Идлибе.

17 сентября был подписан Россией, Турцией и Ираном «Меморандум о стабильности ситуации в зоне деэскалации Идлиб». С 19 по 21 сентября состоялась встреча представителей всё тех же сил, по определению того, что конкретно будут делать.

Россия и Турция договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону на линии соприкосновения глубиной в 15−20 километров.

Завозились. Стали создавать.

По дороге появилась проблема. И не одна. Выяснилось, что в союзниках согласья нет, ну совсем никак нет.

Так, вооружённая оппозиция утверждает, что отвод сил должен проводиться в обе стороны от линии соприкосновения. Такое толкование категорически не устраивает ни сирийскую, ни российскую сторону, так как такой подход вынудит войска Асада оставить оборудованные ими оборонительные позиции и наблюдательные посты.

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Блокпост сирийских войск
Elizabeth Arrott
Блокпост сирийских войск

Или вот израильские истребители создали ситуацию, способствовавшую гибели от сирийской ракеты С-200 российского самолёта ИЛ-20, погибли 15 российских военнослужащих.

Или в ответ на теракт во время военного парада в иранском городе Ахваз иранские ракеты ударили по сирийской территории по организаторам теракта в иранском Ахвазе.

Из провинции Керманшах на западе Ирана шесть баллистических иранских ракет ударили по позициям джихадистов в Восточной Сирии. Помимо баллистических ракет, Иран применил и новейшие ударные БПЛА.

Турции не удаётся пока выжать из Идлиба самые могущественные военные организации джихадистов «Джебхат-ан-Нусру» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а именно такие обязательства (выжать «Ан-Нусру» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)) взяла на себя Турция перед другими участниками соглашения о создании демилитаризованной зоны в Идлибе.

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Турецкий солдат
Турецкий солдат

Если Турция выполнит свои обязательства, то режим демилитаризованной зоны будет продлён до 15 декабря.

А если не выполнит, не сможет? В договоре на этот счёт ничего не сказано.

Между тем наш министр обороны Шойгу уже объявил, что большой военной операции в Идлибе не будет.

А ещё курды. Вытеснив «Джебхат-ан-Нусру» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Турция собиралась вместе с оставшимися «умеренными» джихадистами Идлиба победить и обескровить курдов.

Пока ничего из красивых планов не получается.

В этой войне всё ещё может произойти кульминационный, её самый кровавый эпизод.

По данным ООН, в Идлибе сосредоточились около трех миллионов людей. Из них 1,3 миллиона — беженцы. Часть из них вооружённые и даже тяжело вооружённые беженцы.

Такое впечатление, что большая военная операция в Идлибе всё-таки неизбежна.

И там трудно будет отделять джихадистов от мирных жителей. Пусть наш министр Лавров и говорил о намерении Москвы размежевать оппозицию и боевиков.

regnum author Эдуард Лимонов
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Война в Сирии
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