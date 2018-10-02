Французские средства ПВО теперь защищают воздушное пространство Грузии

Тбилиси, , 10:56 — REGNUM Отныне воздушное пространство Грузии будет защищено гораздо надежнее и эффективнее, так как министерство обороны получило французские средства ПВО, заявляют в грузинском оборонном ведомстве.

Поступившие согласно оформленным с французскими компаниями контрактам радиолокационные станции и зенитно-ракетные системы премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, министр обороны Леван Изория и начальник Генштаба ВС генерал-майор Владимир Чачибая осмотрели на военной базе в поселке Алексеевка 1 октября. В этот день в Грузии отмечался день военной авиации.

«Наша главная задача — развитие современных и обороноспособных вооруженных сил, которые будут полностью соответствовать стандартам НАТО», — заявил на праздничной церемонии премьер-министр Бахтадзе.

Министр обороны особое внимание заострил на дальнейшем развитии средств ПВО и сообщил, что в этом году на расходы военной авиации из бюджета выделено 23 миллиона лари. По его же информации, США выразили готовность профинансировать модернизацию и ремонт средств военной авиации Грузии.

«Мы готовы в последующие годы перейти на второй этап и максимально оснастить Грузию компонентами ПВО, чтобы наше воздушное пространство было максимально защищено. В связи с авиацией в этом году из бюджета выделено 23 миллиона лари, параллельно наш стратегический партнер — США выразил готовность выделить финансы для ремонта и модернизации наших авиационных возможностей, чтобы вместе с выполнением оборонных задач мы могли осуществлять спасательные и противопожарные операции», — заявил Леван Изория.

В рамках праздничного мероприятия на военной авиабазе в Алексеевке были выставлены закупленные у французских компаний Thales LAS SAS и MBDA радиолокационные станции, мобильный центр докладов и зенитно-ракетные системы ближнего действия. С целью эксплуатации французской военной техники в системе минобороны произведены определенные изменения: подготовлены новые кадры и создана учебно-испытательная база для приема новой техники.