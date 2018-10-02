В Туве не должно быть места спекуляциям на почве межнациональных отношений

Кызыл, , 10:41 — REGNUM Тува не должна быть местом для политических спекуляций на почве межнациональных отношений, считает уполномоченный по правам человека в Республике Тува Ольга Россова. По ее словам, необходимо серьезно осмыслить попытки использования в коммерческих целях ксенофобские выступления некоторых граждан республики, о которых сообщалось в публикации ИА REGNUM «В Туве делают бизнес на «притеснении русских».

Как отметила Ольга Россова, публичные высказывания о гонениях против русскоязычных предпринимателей не просто не этичны, но и недопустимы.

«До сих пор в Туве к эксцессам подобного рода, замешанных на межнациональных отношениях, как правило, прибегали политики в периоды избирательных кампаний, — заявила она. — Однако на этот раз национальную карту попробовали разыграть в интересах бизнеса. Причем бизнеса, принадлежащего конкретному лицу, которое одновременно пытается участвовать в общественно-политической жизни республики».

Что касается существа прозвучавших в прессе заявлений о притеснении русскоязычных граждан в Туве, омбудсмен считает абсолютно голословной и не соответствующей действительности информацию о существующей в регионе какой-либо дискриминации по национальному признаку. Она напомнила, что чуть больше месяца назад в Туве побывали члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Елена Масюк и Андрей Бабушкин, которые предложили провести в республике выездное заседание СПЧ с приглашением представителей Минэкономразвития и Роснедр для того, чтобы оказать содействие в социально-экономическом развитии Тувы. Ольга Россова также подчеркнула, что необходимо продолжить проведение региональной политики, направленной на качество изучения населением республики русского языка.

Читайте ранее в этом сюжете: В Туве делают бизнес на «притеснении русских»