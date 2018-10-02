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Полиция и власти Каталонии оказались по разные стороны баррикад — El País

Политика

Женералитет Каталонии поощряет демонстрации за независимость испанской автономии

Барселона, Испания, 2 октября 2018, 10:49 — REGNUM  Между национальной полицией Каталонии и Женералитетом назревает конфликт, пишет испанская газета El País 2 октября.

Власти Каталонии делают публичные заявления в поддержку сепаратистов, что мешает полиции выполнять её обязанности по обеспечению порядка на улицах. Напряжение усилилось 1 октября, когда председатель Женералитета Ким Торра призвал «Комитеты обороны республики» оказывать давление на Испанию.

«Это перевернутый мир, — сказал изданию источник в полиции. — Мы движемся к конфликту».

Полицейские не понимают, как можно «левой рукой подбадривать сепаратистов, в то же время сражаясь с ними правой».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября, в годовщину референдума о независимости автономии, на улицы Барселоны вышли 180 тыс. человек. Демонстранты попытались проникнуть в здание парламента, снеся ограду, и забросали яйцами полицейских.

Читайте ранее в этом сюжете: Год референдуму в Каталонии: протестующие снесли ограждение парламента

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Сепаратизм в Испании
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