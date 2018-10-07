Пертурбации элит на фоне смертей и фекальных свалок: тюменский сентябрь

Елена Миронова, , 16:40 — REGNUM

Сентябрьские единые дни голосования делают девятый месяц года водораздельным в России. В Тюменской области выбирали губернатора и думу столицы региона. Но в федеральной повестке регион прославился социальными скандалами. Нашлось место навозу и помёту, радиации, разврату и истязаниям. Но начнём обзор всё-таки с перемен в политических элитах.

Выборы-2018: обретения и потери

Жители Большой Тюмени — Тюменской области и сопредельных ХМАО с ЯНАО — межрегиональным составом 9 сентября 2018 года избрали главу Тюменской области.

Напомним, пост главы региона освободился почти сразу же после переизбрания президента России Владимира Путина на очередной срок. Прежнего главу региона Владимира Якушева в мае 2018 года назначили Министром строительства и ЖКХ России.

На пост губернатора Тюменской области претендовали врио главы региона Александр Моор, который является кандидатом от партии «Единая Россия», и депутаты Тюменской областной думы: от ЛДПР — Артём Зайцев, от КПРФ — Иван Левченко, от «Справедливой России» — Владимир Пискайкин.

Предвыборная кампания прошла практически без эксцессов, в условиях «немецкой дисциплины», как шутят некоторые наблюдатели, намекая на немецкое происхождение фамилии фаворита гонки. Сам Александр Моор на встречах с избирателями даже перевёл её значение — «торфяные болота». Соперники на его фоне прямо скажем производили бледное впечатление, эксплуатируя лишь тему несогласия с пенсионной реформой и мало уделяя внимания региональным проблемам. Моор же исколесил три региона, убеждая жителей «тюменской матрёшки», что всё останется по-прежнему и будет даже лучше.

Средняя явка по трём регионам составила 49,1%. За Александра Моора проголосовали 65,86% из общего числа пришедших на избирательные участки. За Артёма Зайцева — 12,99%. За Ивана Левченко — 12,82%. За Владимира Пискайкина — 5,77% из общего числа избирателей.

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В Тюменской области и на Ямала Александра Моора поддержали более 74−75% избирателей, а в Югре — 44,9%, оказав предпочтение оппозиционным кандидатам.

Эксперты единодушно отмечают, что в пользу Александра Моора, который ранее не участвовал в выборах, сыграла его ставка на преемственность курса Владимира Якушева, известность в регионе, как главы Тюмени, а также множественные личные встречи с избирателями всех возрастов. Повезло и с соперниками — предвыборному процессу не давали ни малейшего шанса забродить.

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Помимо выборов главы региона в Тюмени 9 сентября состоялись ещё одни важные выборы — депутатов гордумы седьмого созыва. Напомним, из 36 депутатов тюменской думы 10 избираются по партийным спискам, остальные по одномандатным округам. Явка на избирательные участки в Тюмени составила чуть более 40%. Однако это превысило показатель на выборах шестого созыва в 2013 году в 2,5 раза.

По спискам «Единая Россия» 9 сентября 2018 года набрала треть голосов пришедших на участки жителей Тюмени, точнее 39,45%, ЛДПР — 24,47%, КПРФ — 18,39%, «Справедливая Россия» — 12,45%.

На предыдущих выборах парламента Тюмени «Единая Россия» по единому избирательному округу получила 55,99% голосов электората, явившегося на избирательные участки, ЛДПР — 18,079%, КПРФ — 10,67%, «Справедливая Россия» — 7,05%. Тогда в выборах участвовало 13 политических объединений, 9 сентября — четыре.

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По одномандатным округам единороссы обошли самовыдвиженцев и представителей парламентской оппозиции. И всё-таки в новом созыве думы Тюмени расширится фракция ЛДПР — 5 мандатов, КПРФ — 3 мандата, «Справедливая Россия» — 2 мандата. В прошлом созыве тюменской городской думы было восемь представителей парламентской оппозиции.

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Первое заседание думы Тюмени должно было состояться 27 сентября, но его перенесли на 8 октября. Очень важен кворум в главном вопросе повестки — избрании мэра города Тюмени. От двуглавой системы правления муниципалитетом в столице Тюменской области отказались в 2017 году. Новый созыв думы будет голосовать за единственного руководителя города из двух кандидатур: на сегодня это глава администрации Тюмени Руслан Кухарук и директор департамента имущественных отношений Тюменской области Владимир Третьяков. Победу одержит тот, кто получит голоса технического большинства: не менее 25 из 36 депутатов думы Тюмени.

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Со сменой губернатора в Тюменской области произошла и смена сенатора, представляющего исполнительную власть региона. Полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания России наделён Павел Тараканов, который сменил Степана Киричука. До этого новоиспечённый сенатор занимал должность заместителя губернатора. Ещё раньше, с 2002 по 2007 годы был председателем правления Чеченского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Идущие вместе». Работал помощником президента Чеченской Республики. С 2007 по 2011 годы был депутатом Государственной думы от Тюменской области. Женат, воспитывает двоих детей.

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Кроме того, в политическом истеблишменте региона произошло ещё одно, негромкое, но достойное упоминания событие: назначен почётный консул Республики Корея в Тюменской области. Им стал предприниматель и общественный деятель Игорь Самкаев. В его функционал входит развитие дружественных отношений Тюменской области и Южной Кореи, содействие обмену опытом и кадрами, организация различных форумов, защита прав и интересов граждан Южной Кореи в регионе.

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Среди сфер взаимного интереса — медицина, культура, промышленность, туризм, нефть и газ, IT-технологии. Отмечается, что в Тюменской области проживает более 400 корейцев.

Между тем сентябрь — это пора намёток бюджета региона на будущий, 2019 год. С этим связано появление новой административной единицы в Тюменской области — муниципального округа с центром в посёлке Голышманово. Укрупнение произошло 20 сентября. Оно, по оценкам специалистов, позволит сэкономить местному бюджету до 15 млн рублей в год. Вместо 16 сельских администраций станет одна. Объединятся бюджет, думы, нормативная база. Глава городского округа будет избираться депутатами местного парламента. В административном центре Голышмановского района, к сведению, проживает около 15 тысяч человек.

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Также в преддверии планирования основных казённых расходов, депутаты Тюменской областной думы законодательно закрепили сохранение всех мер социальной поддержки для женщин при достижении 55 лет, для мужчин — после 60 лет. Необходимость принятия регионального закона продиктована повышением пенсионного возраста, которое утверждено Госдумой РФ 27 сентября 2018 года. Аналогичное сохранение региональных льгот произошло и в автономных округах — ХМАО и ЯНАО.

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Что касается перемен в правительстве региона в связи с избранием нового губернатора, то Александр Моор в лучших традициях преемственности в люстрации не ударился, и оставил всех на своих местах. Но неожиданно столкнулся с неподвластным ему кадровым голодом. Владимир Якушев забрал в Москву заместителя губернатора Татьяну Костареву, начальника департамента ЖКХ Михаила Гилева, заместителя начальника главного управления строительства Андрея Басова и пресс-секретаря Ольгу Фролову.

Заместитель главы региона Евгений Заболотный был избран в депутаты гордумы Тюмени и региональное отделение «Единой России» уже рекомендовало его в председатели парламента областной столицы. Другой заместитель губернатора Павел Тараканов стал представителем исполнительной власти в Совете Федерации. Один из ключевых замов, по инвестициям, Вадим Шумков со 2 октября 2018 года — врио губернатора Курганской области, что тоже грозит перемещением нескольких опытных специалистов из Тюменской области в Зауралье.

Одни наблюдатели считают, что резкий уход опытных кадров ослабит успешный регион, так как назначения на освободившиеся должности придётся проводить скоропалительно. Другие полагают, что региону необходим свежий приток крови, и выражаясь спортивно, есть в Тюменской области, в этой кузнице кадров, засидевшиеся на скамейке запасных.

Закон, что дышло

На фоне предвыборной кампании громко обсуждался приговор спикеру гордумы Дмитрию Еремееву, который обвинялся по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»), но вышел сухим из воды. Санкция статьи предусматривает от трёх до пяти лет лишения свободы, но спикеру местного парламента Тюменский районный суд 3 сентября 2018 года назначил в наказание штраф в 160 тыс. рублей, даже не лишив его за смерть людей водительских прав.

Трагедия произошла ночью 25 июня 2018 года на автодороге Тюмень — Курган. При лобовом столкновении автомобилей Toyota Land Cruiser, которым управлял Дмитрий Еремеев, и Toyota Avensis погибли водитель и пассажир второй машины. В автомобиле спикера во спасение сработали подушки безопасности. Дмитрий Еремеев после аварии два месяца лечился в стационаре.

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В ходе следствия спикер тюменского парламента подозревался в выезде на встречную полосу. Однако о прекращении уголовного преследования Дмитрия Еремеева в суде ходатайствовали следствие и родственники погибших. Мать и жена водителя и пассажира заявили, что их удовлетворили денежные компенсации, а также искреннее раскаяние Еремеева.

Супруга погибшего пассажира в интервью RT заявила, что не станет обжаловать приговор, хотя ждёт пятого ребёнка и осталась без кормильца. Женщина сообщила, что получила от Еремеева денежную компенсацию в размере 800 тыс. рублей и уже отремонтировала дом. Дополнительных выплат от него она требовать не собирается. Финансовую помощь ей также оказала фирма такси, на котором ехал её муж.

Что касается обеспечения детей, то женщина надеется на пенсию за потерю кормильца 8200 рублей в месяц на ребёнка. Сама она тоже подала документы на пенсию. И попросила журналистов больше не беспокоить её семью: «Хочу жить спокойно!»

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Мать погибшего водителя такси тоже умоляла не тревожить её — публичное обсуждение, внимание прессы ей приносят дополнительные моральные муки. Говорит, что поверила в искреннее раскаяние председателя гордумы Тюмени.

«Он не хотел причинить вред моему ребёнку. От этого никто не застрахован! Я понимаю, если бы это могло вернуть моего сына. Перемывать кости ему я не хочу. Сколько гнева, сколько грязи выливают на него! Я вообще в шоке просто. Если он политик, значит, его можно поливать грязью и унижать? Как мать я его простила», — защищает Еремеева мать погибшего водителя.

Несмотря на прощение родственников погибших, председателя гордумы Тюмени не милует широкая общественность и прокуратура, которые настаивают на отмене постановления Тюменского районного суда о прекращении уголовного преследования Дмитрия Еремеева. Апелляцию рассмотрят в областном суде 23 октября.

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Сам Дмитрий Еремеев не стал отмалчиваться и выступил в СМИ с публичным пояснением, где первым делом отметил, что нисколько не оправдывает себя.

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Однако лобовое столкновение двух «Тойот» произошло ночью при отсутствии освещения на трассе. У автомобиля погибших горела одна фара, что и ввело его, как водителя, в заблуждение. Мягкость приговора спикер думы Тюмени пояснил тем, что УПК РФ позволяет прекратить уголовное дело в связи с примирением сторон при условии возмещения вреда. И здесь всплывает труизм про закон, что дышло и на одну статью можно найти другую, исключающую.

Фекальные свалки

В урожайном на события сентябре в Тюменской области остро зазвучала тема биологических отходов, уничтожающих земли сельхозназначения. Регион славен крупными животноводческими и птицеводческими предприятиями, которые кормят автономные округа и частично Свердловскую индустриальную область. У надзорных органов вызывают тревогу вольность и беспечность крупных предприятий агропромышленного комплекса относительно отходов. Россельхознадзор выявил в 2018 году сотни гектаров пахотных угодий, загаженных необеззараженными навозом и помётом, которые несут непоправимый вред почве, и не являются органическими удобрениями, наоборот, классифицируются как отходы третьего класса опасности.

На одном из сельскохозяйственных предприятий Абатского района содержится около 700 коров, а навозохранилище отсутствует. Необеззараженный навоз, вопреки нормам и правилам, складируется на почву. Также там выявлены нарушения по утилизации мёртворождённых телят и отходов от забитого крупного рогатого скота. За несоблюдение законодательства директор предприятия оштрафована всего на 23 тысячи рублей.

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Десятки гектаров сельских просторов региона также «унавожены» куриным помётом. Плановый осмотр сельскохозяйственного угодья на земле ПАО «Птицефабрика «Боровская» выявил, что часть участка площадью 13,3 га загрязнена птичьим помётом. Отходы складируются буртами высотой один-два метра с помощью бульдозеров, без должной гидроизоляции, обваловки и защиты от атмосферных осадков. Вредные микроорганизмы, содержащиеся в помёте, свободно попадают в почву.

Аналогичные нарушения выявлены при осмотре земельного участка в Тюменском районе, который арендует ЗАО «Птицефабрика «Пышминская». Выявлено незаконное складирование помёта на центральной части участка площадью 15,3 га. Кроме того, обнаружены следы запашки помёта вперемешку с перьями и яичной скорлупой.

Взятые образцы почвы исследованы в ФГБУ «Новосибирская МВЛ». Выявлено превышение нитратов в ней в более, чем в 100 раз, а также содержание энтерококков. Фекальное загрязнение признано опасным.

Отмечается, что обе птицефабрики оснащены помётохранилищами. По мнению специалистов Россельхознадзора, ответственные лица предприятий совершили административные правонарушения по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ («Уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель») и по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ («Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв»). Ведомство инициировало детальное разбирательство возникновения незаконных фекальных свалок.

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В Управлении Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО отметили, что за девять месяцев 2018 года специалистами отдела земельного надзора и организации контрольной деятельности проведено 244 контрольных мероприятия. На 1,2 тысячах гектаров выявлены те или иные нарушения. По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях наложено штрафов на более чем четыре миллиона рублей.

Почему «фонит» набережная

Далее, в сентябре заныла ещё одна неутихающая экологическая мозоль Тюмени — «фонящий» гранит на набережной. Напомним, экологи из региональной общественной организации «Народный контроль» в мае 2018 года произвели радиационные замеры на набережной реки Туры. Как показали данные дозиметра МКС-01СА1М, гранит, в который она «одета», является источником повышенного радиационного фона.

В июле Роспотребнадзор Тюменской области признал выводы общественников не безосновательными. Его специалисты тоже обнаружили локальные радиационные загрязнения на поверхности берегового склона и бордюрного камня. Главный санврач по Тюменской области Галина Шарухо выдала предписание управлению строительства Тюменской области о замене строительных материалов в «фонящих» местах до 30 июля 2018 года.

В Главном управлении строительства Тюменской области были удивлены выводам Роспотребнадзора, так как, по сведениям правительственного ведомства, в конце мая подрядчик проводил независимую экспертизу на 115 точках Набережной. И мощность гамма-излучения соответствовала требованиям СанПиН. Но поменять опасные плиты на безопасные не отказались.

Камень поставляла строителям тюменская фирма. И замена плит из красного гранита прошла за её счёт. Территориальное управление Роспотребнадзора 20 июля сообщило в своём официальном релизе, что «фонящие» плиты на набережной заменены, радиационный контроль не показал отклонений от нормы.

Общественники в конце августа и начале сентября проверили работу подрядчика и надзорного ведомства. Вновь обнаружили участок с локальным радиационным загрязнением 208 микрорентген/час на поверхности берегового склона набережной Туры прямо под мостом по улице Челюскинцев.

«Представьте, в регионе средний уровень радиации 22 мкР/ч, по городу Тюмени — 10−12 мкР/ч. Здесь мы видим превышение в десять раз. СанПиН «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего облучения» устанавливает максимально допустимую норму 50 мкР/час», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM руководитель РОО «Народный контроль» Александр Шемякин.

9 RJA1988 Дозиметр

Для променада по Набережной выявленные дозы не опасны, отмечают общественники. Но именно под мостом на улице Челюскинцев любят устраиваться на пленэр тюменские художники, которые часами сидят на «фонящем» камне, что чревато.

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Организация обратилась в областную прокуратуру с просьбой проверить Главное управление строительства области и главного санврача региона.

«Могу лишь предполагать, что в цепочке заказчик — исполнитель, поставщик, спрашивать надо, скорее всего, с поставщика камня, имеющего разрешительные документы. Не утверждаю ничего, но есть сведения, что гранит привезли из Челябинской области, где была знаменитая авария на «Маяке», — рассуждает Александр Шемякин.

И действительно, залежи красного гранита на Урале обнаруживаются на одном месторождении в Челябинской области по территории которого прошёл след радиационной катастрофы на ПО «Маяк» в 1957 году. Получается, что доводы общественников, которые, отметим, не являются специалистами-геологами, не беспочвенны.

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Поставщик гранита в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM утверждает, что камень для «одежды» набережной поставляли три организации, но почему-то в СМИ говорят лишь о его фирме. По его мнению необходимо собрать компетентную комиссию, чтобы выяснить истинное положение дел с красным гранитом и прекратить спекуляции на радиации.

«Года три-четыре назад аналогичная ситуация была с гранитными тротуарами Санкт-Петербурга. Они там собрали комиссию, провели масштабную разъяснительную кампанию. Гранит, действительно, источает некий уровень природной радиации. Но насколько он опасен для населения, решают лабораторные исследования. Если уж говорить о радиации, то щебень тротуаров и дорог в два раза радиоактивнее гранита тюменской набережной. И признаться, не понимаю, кому выгодна данная тема в Тюмени. В Санкт-Петербурге конкуренты друг друга рвали «гранитной радиацией». Не хотелось бы думать, что кто-то в Тюмени затеял подобную игру. Больше скажу, в уральский гранит сейчас «одевают» Москву. Представляю, что там начнётся и как там будут спекулировать радиацией», — высказал своё видение ситуации директор фирмы-поставщика гранита.

Кошмары Заводоуковска

Тюменский город Заводоуковск, славный минеральными источниками, в сентябре печально прославился на федеральном уровне жуткой медициной и социальной защитой.

Леденящая душу история хождений по мукам девушки-инвалида из этого небольшого городка, страдающей ДЦП с детства, потрясла всю страну. На её 41-летнюю мать заведено три уголовных дела по ч.1 ст.119 УК РФ («Угроза убийством»), ст. 125 УК РФ («Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишённого возможности принять меры к самосохранению») и ч.1 ст. 293 УК РФ («Халатность»). Женщина бросила свою дочь, инвалида первой группы, на три дня запертой в квартире без воды, пищи и ухода.

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О мучительной жизни девушки стало известно, когда спасатели по просьбе соседей и её тёти были вынуждены вынести дверь нехорошей квартиры. На полу, на куске поролона, без сознания лежала голая девочка. Её доставили в больницу практически на последнем издыхании, с крайней степенью истощения. Врачи потом констатировали, что спасённую избивали годами — у неё были множественные неправильно сросшиеся переломы. Поразил возраст девочки — 22 года.

По словам девушки, над ней издевались её мать, страдающая алкоголизмом, и ранее судимый, нигде не работающий отчим. Пенсия дочери-инвалида в 23 тысячи рублей практически вся уходила на выпивку. Сестра усопшего отца обивала пороги соцзащиты, чтобы спасти племянницу. Но там ей отказывали, так как за девушкой якобы ухаживала её мать.

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На сегодня у следствия возник ряд закономерных вопросов к органам социальной политики, знавших о бедственном положении инвалида, но ничего не предпринявших для защиты попираемых её матерью прав. Изучается документация, выясняется, проводились ли должностными лицами необходимые мероприятия по проверке условий жизни инвалида первой группы в семье.

Девушка сейчас проживает в одном из социальных учреждений тюменской области.

Помимо этого кошмара, следователи Тюменской области занимаются проверкой неудачного лечения от остеохондроза 33-летней жительницы Заводоуковска.

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«Катя умерла от заражения крови 24 сентября 2018 года. Лечили остеохондроз, вылезли чирьи, которые ей вырезали, но не назначили антибиотик, начался сепсис. Все это произошло буквально за неделю. Ещё неделю назад Катя была бодрячком и копала картошку. У нее остались маленькие детки», — сообщила в социальных сетях знакомая женщины.

Днями ранее, 19 сентября, в Заводоуковске скончалась 10-летняя девочка, которой местные врачи не поставили вовремя верный диагноз — клещевой энцефалит, и отправили в тяжёлом состоянии в Тюмень.

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Возбуждено уголовное дело по статье 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Gaudeamus igitur голые и пьяные

Скандальная вечеринка «посвящения в студенты» в одном из ночных клубов Тюмени, которую прозвали оргией, наделала шума по всей России. Видео с сомнительного мероприятия, где якобы учащиеся вузов полностью обнажались и имитировали сексуальный контакт, стало вирусным в интернете и попало в новости федеральных телеканалов. Заявлялось, что обнажённые молодые люди, разогревавшие публику на одном из конкурсов, несовершеннолетние.

Полиция на данный момент выясняет, участвовали ли в конкурсах на раздевание лица в возрасте до 18 лет. В тюменских вузах заявляют о своей непричастности к тематической вечеринке клуба, дескать ищите девиации в других местах. Один из организаторов «Посвящения в студенты», оправдываясь в местных СМИ, заявляет, что несовершеннолетним в ночные клубы доступа нет. Наблюдательные тюменцы в свою очередь отметили, что на вирусном видео разогревали публику голышом две блондинки, которые далеки от высшего образования.

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Одна из героинь видео подтвердила, что не учится в вузе. Скандальная вечеринка принесла ей лишь позор, увольнение с работы и публичное осуждение. Она работала администратором в одном из учреждений Тюмени. В социальных сетях после горячего выступления ей угрожают и оскорбляют.

«Я на этой вечеринке что-то пила и поймала «белку», как будто это была не я. Я прославилась, как Шурыгина. Организаторы вечеринки должны ответить за это и возместить мне моральный ущерб. Я понимаю, что тоже не святая, но и они виноваты в случившемся. Зачем вообще нужны были такие конкурсы?», — возмущается обнажившаяся девушка.

Участница развратного конкурса требует сейчас с организаторов «посвящения» 50 тыс. рублей морального ущерба.

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Отметим, что в России «посвящения в студенты» с последующим секс-скандалом становятся данью традиции. Организаторы шоу в Тюмени не скрывают, что подобные вечеринки они без проблем устраивали в различных крупных городах Урала. Ославлены были впервые. Как ранее сообщало ИА REGNUM, скандал с неформальным посвящением в студенты Кемеровского государственного университета с раздеванием разгорелся и осенью 2016 года. Вечеринка первокурсников проходила на региональной туристической базе. Были и другие инциденты, но по моральным соображениям не разглашались на всю страну. Однако в эпоху интернета трудно что-либо скрыть.

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Что касается непричастности администраций вузов Тюмени к организации громкого шоу, то в тех же социальных сетях появились фото доски объявлений одного из вузов.

«Пока участники городского посвящения в студенты готовятся к шоу на Первом канале, в Тюменском индустриальном университете до сих пор висит объявление о проведении вечеринки. Кстати, чтобы повесить такое объявление на стенде с расписанием занятий, надо предварительно договориться или в учебном отделе, или в ректорате по внеучебной работе. Иначе объявление не провисит и пяти минут. Наверняка, аналогичное объявление висело и в других вузах Тюмени, что подтверждает причастность их сотрудников к организации пати», — сообщает телеграмм-канал «Тюменская уМоора».

Как и следовало ожидать, скандальная вечеринка в Тюмени стала поводом для высокопарных выступлений морально озабоченных политиков с высокой социальной ответственностью. «Остановите Землю! Мы сойдём!», «Страна в опасности!», «Россию лишают будущего!»

Нашлись и те, кто философски отнёсся к студенческим проказам, вспоминая фельетон русского классика, Антона Чехова, который живописал гуляния на Татьянин день: «В этом году выпили всё, кроме Москва-реки, и то благодаря тому, что замёрзла… Пианино и рояли трещали, оркестры не умолкали, жарили «Gaudeamus», горла надрывались и хрипели… Было так весело, что один студент от избытка чувств выкупался в резервуаре, где плавают стерляди». Эти описания студенческих гулянок в дореволюционной России датированы 1885 годом. Что сотый раз доказывает: меняются эпохи, но не человеческая сущность.