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В Германии согласован закон о трудовой иммиграции

Политика

Власти страны сделают четкое разделение между беженцами и прибывающими в страну для работы

В Германии согласован закон о трудовой иммиграции
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
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Берлин, 2 октября 2018, 10:05 — REGNUM  Немецкая правящая коалиция пришла к соглашению по запланированному закону о трудовой иммиграции, пишет издание Zeit-Online 2 октября.

Коалиция подчеркивает четкое разделение между иммиграцией в целях получения убежища и трудовой иммиграцией.

«Мы определим четкие критерии в праве на проживание для надежного статуса тех, кто через свою трудовую деятельность обеспечивает свое существование и хорошо интегрирован», — говорится в решении коалиции.

Новый закон должен определять, кто может прибывать в Германию из-за пределов Евросоюза с целью работы или обучения. Квалифицированным специалистам разрешат приезжать в страну на шесть месяцев, даже не имея предложения о работе.

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