Рассмотрение апелляции на арест Вышинского отменено

Херсон, Украина, , 09:59 — REGNUM Апелляционный суд Херсонской области не будет рассматривать апелляцию на арест редактора портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Об этом сообщил адвокат обвиняемого в госизмене журналиста.

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Заседание должно было состояться сегодня, 2 октября. Однако оно было отменено из-за ликвидации всех апелляционных судов Украины.

О ликвидации апелляционных судов всех юрисдикций на Украине стало известно 20 сентября. В этот день на сайте Государственной судебной администрации (ГСА) были опубликованы приказы председателя ГСА Зеновия Холоднюка о создании ликвидационных комиссий апелляционных судов (семи хозяйственных и восьми административных судов). Также приказано создать ликвидационные комиссии в 25 общих апелляционных судах.

Отмечалось, что инвентаризация нематериальных активов судов должна быть осуществлена до 1 ноября 2018 года.

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На Украине суд продлил арест Кирилла Вышинского до 4 ноября

Как сообщало ИА REGNUM, в первой декаде сентября защита Вышинского подала апелляцию на решение Херсонского городского суда о продлении его ареста на 60 дней — до 4 ноября.

Напомним, главного редактора портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского задержали в Киеве 15 мая в ходе масштабной операции в отношении сотрудников агентства РИА Новости Украина. 17 мая он был арестован по обвинению в государственной измене. Киев считает, что журналист неправильно освещал в своих материалах ситуацию на Украине.

МИД РФ потребовал от Киева немедленного освобождения журналиста, который является гражданином РФ и Украины. В настоящее время Вышинский находится под стражей.

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