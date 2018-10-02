18 стран предложили Индонезии помощь в ликвидации последствий землетрясения

Джакарта, , 10:00 — REGNUM Целых 18 дружественных стран предложили Индонезии помощь в устранении последствий землетрясения и цунами в Палу и Дунгала, Центральная Сулавеси, сообщает Antaranews.

«Уже есть 18 стран, которые предложили помощь», — заявил министр-координатор по вопросам политики, права и безопасности Индонезии Виранто.

18 стран, в том числе США, Франция, Чехия, Швейцария, Норвегия, Венгрия, Турция, Австралия, Южная Корея, Саудовская Аравия, Катар, Новая Зеландия, Сингапур, Таиланд, Япония, Индия, Китай и Европейский союз предложили свою помощь.

Виранто отметил, что Индонезия установила дружеские, взаимовыгодные отношения со многими странами. «Именно хорошие отношения привели к тому, что эти страны готовы оказать помощь в борьбе со стихийными бедствиями в Палу и, конечно, мы ценим их поддержку», — подчеркнул Виранто.

По словам министра, Индонезия часто оказывает помощь странам, пострадавшим от стихийных бедствий, например, во время стихийных бедствий в Бангладеш, землетрясений в Непале и засухи в Сомали.

«Это означает, что взаимовыручка стала международной традицией, которую мы заслуживаем», — заявил Виранто.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мощное землетрясение магнитудой 7,5 произошло 28 сентября вблизи города Палу на индонезийском острове Сулавеси. Согласно национальному агентству Индонезии по борьбе со стихийными бедствиями число жертв достигло 832 человек.

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