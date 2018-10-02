Экс-сенатор Якутии получил место госсоветника республики

Якутск, , 09:43 — REGNUM Экс-президент Якутии, до недавнего времени представлявший республику в Совете Федерации, наделён должностью госсоветника региона. Такое решение принял глава Якутии Айсен Николаев, им подписан соответствующий указ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Пост делегата от исполнительной власти республики в сенате он покинул 28 сентября. Тогда главой региона был подписан указ, в соответствии с которым место представителя Якутии в Совфеде занял возглавлявший её до 28 мая 2018 года Егор Борисов.

Как сообщало ИА REGNUM, от законодательной власти Якутии сенатором снова стал уже сидевший в Совете Федерации Александр Акимов. Решение о его делегировании в верхнюю палату парламента сопровождалось анекдотичной ситуацией. В республиканском отделении «Единой России» поторопились и чуть не сочли своё решении о делегировании Акимова окончательным, забыв, что его кандидатуру должно сначала согласовать Госсобрание республики. Впрочем, депутаты одобрили действующего сенатора абсолютным большинством. Единственный его конкурент — депутат-справедливоросс Михаил Эверстов — в последний момент отозвал свою кандидатуру.

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