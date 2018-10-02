Правительство Германии пришло к соглашению по дизельным автомобилям

Берлин, , 09:42 — REGNUM Немецкая правящая коалиция пришла к соглашению в вопросе мер, предотвращающих запрет на движение автомобилей на дизельном топливе в городах Германии, пишет издание Zeit-Online 2 октября.

После шестичасового совещания в канцелярии лидеры коалиционных партий согласовали «концепцию чистого города и обеспечения индивидуальной мобильности в городах», детали которой еще остаются неизвестными. Подробности будут представлены во второй половине дня 2 октября министром транспорта и министром окружающей среды.

Отвечая на вопрос журналистов, примут ли автопроизводители эти меры, лидер Социал-демократической партии Андреа Налес ответила «посмотрим». Она отметила, что это соглашение было очень трудным.

Причиной принятия этих мер стал серьезный уровень загрязнения воздуха в немецких городах, а выхлопы от дизельного топлива наиболее вредны для окружающей среды. В Гамбурге уже запрещено движение для таких автомобилей на двух участках дороги, в Штутгарте планируется масштабный запрет в 2019 году. Еврокомиссия оказывает давление на Германию, требуя соблюдать установленные в 2010 году допустимые нормы загрязнения воздуха.

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