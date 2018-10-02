Власти США выдадут до 200 тыс. виз в России в 2019 году

Владивосток, , 09:25 — REGNUM В 2019 году в России ожидается выдача до 200 тыс. американских виз. Об этом сообщил журналистам во Владивостоке министр-советник по визовым вопросам посольства США в Москве Майкл Йодер.

По его словам, объем работы отнюдь не сократился, несмотря на сокращение персонала. Так, во Владивостоке выдано на 50% больше виз. В 2016 году количество выданных виз составило 250 тыс.

За 2018 год данных пока нет. В 2019 году, отметил Йодер, по всей России будет выдано, вероятно, от 150 тыс. до 250 тыс. виз.

Как сообщало ИА REGNUM, российско-американские отношения переживают сложный период. Так, ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил, что они в настоящий момент «отравлены»: Вашингтон взял за правило объявлять меры принудительного воздействия, «когда чуть что не так».

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