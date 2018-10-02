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Госсекретарь при МИД Франции примет участие в форуме ВТО в Женеве

Политика

Жан-Батист Лемуан примет участие в круглом столе, организованном Францией, Канадой и международной торговой палатой, а также встретится с гендиректором ВТО и исполнительным директором ЮНЕП

Париж, 2 октября 2018, 09:23 — REGNUM  Государственный секретарь при МИД Франции Жан-Батист Лемуан отправится в Женеву 2 октября для участия в форуме Всемирной торговой организации (ВТО), который собирает больше 1500 человек каждый год, сообщает внешнеполитическое ведомство Франции.

Жан-Батист Лемуан примет участие в круглом столе, организованном Францией, Канадой и международной торговой палатой, по выполнению обязательств Парижского соглашения по климату, а также ее вклада в переход к более экологической экономике.

Франция и Канада обсудят совместное партнерство по окружающей среде и климату, подписанное 17 апреля 2018 года, для осуществления свободной торговли с учетом целей борьбы с изменением климата.

Государственный секретарь также примет участие в совещании высокого уровня с генеральным директором ВТО Роберту Азеведу и исполнительным директором программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) Эриком Солгеймом в рамках партнерства между этими двумя организациями.

Жан-Батист Лемуан и Роберту Азеведу обсудят пути модернизации ВТО.

Напомним, выступая на форуме «Продвижение вопросов содействия торговле и инвестициям для целей развития: Евразийский взгляд» Роберту Азеведу призвал мировое сообщество не допустить глобальной торговой войны.

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Политическая жизнь Франции
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