Тимошенко предрекла скорый «политический конец» киевской власти

Киев, , 09:21 — REGNUM Действующую киевскую власть вместе с фракцией «Блок Петра Порошенко» ждет политический конец через полгода, заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Об этом сообщает УНИАН.

Отмечается, что Тимошенко высказалась таким образом на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов Верховной рады.

«Вам, уважаемые друзья, через шесть месяцев — политический конец», — цитирует агентство слова политика.

Также Тимошенко заявила, что действующему президенту Украины Петру Порошенко и его политическим союзникам «придется отвечать за каждое преступление, которое они совершили против украинского народа».

Как сообщало ИА REGNUM, по результатам опроса социологической группы «Рейтинг», лидерами электоральных симпатий в президентской гонке на Украине по-прежнему остаются лидер партии «Батькивщина» бывший премьер-министр Юлия Тимошенко, за которую свои голоса готовы отдать 13,2% избирателей, и шоумен Владимир Зеленский, за которого готовы проголосовать 7,8% избирателей.

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